力推親子政策打造「桃園迪士尼」 何志偉：讓孩子放電、爸媽充電

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／桃園報導

總統府副秘書長何志偉昨（17）日赴桃園八德建德公園參加親子活動，提出讓家長、小朋友超興奮期待的親子政策，要讓桃園達成「讓孩子能好好放電，爸媽能喘息充電」的目標，桃園要有自己的兒童樂園！何志偉表示，桃園這麼大的城市，要有一個屬於孩子的兒童樂園，讓孩子可以玩、可以學，也讓爸媽在週末不用再想破頭的地方。他強調，「孩子顧得好，爸媽才有力氣生活打拚；家庭顧得好，桃園才會真的前進」。

昨日桃園HO幸福親子活動，現場出席人數創新高，何志偉與大小朋友一起跳跳唱唱，現場家長與小朋友紛紛要求合影，現場氣氛溫馨歡樂。何志偉表示，對於「敢生敢養」的父母親，他要深深鞠躬感謝，因為家長替國家解決重要未來的國安問題；無論中央或地方政府，都應盡全力把城市打造成對家庭更友善快樂的環境，用愛心把桃園打造成「像迪士尼一樣」充滿笑聲的城市。

何志偉也提出具體建議，首先盤點清查、善用現有閒置公共場館與空間，一旦找出空間，就可以以與在地機構，例如托兒中心等等，共同舉辦小型親子活動，小朋友喜歡什麼、就給他什麼，讓2至12歲的孩子有地方跑、有活動參與，也有人帶領，「孩子放電，爸媽就能坐下來喘口氣，喝杯咖啡」。

針對外關切2026年縣市長選舉民進黨提名進度，目前六都僅剩桃園與台北尚未拍板人選，何志偉首度回應指出，黨中央提名縣市候選人有一定的節奏，至於何時才是提名最好的時機點，應該由選對會做最後決定。

「在提名過程或有競爭比較，這樣才能知道誰比較好。」何志偉認為，現在他就是多傾聽基層的聲音；至於媒體追問「誰才是（桃園）最好人選」，他則笑答，自己一直是最好的那個選項，展現信心十足。

照片來源：何志偉辦公室提供

