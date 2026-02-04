力推農業基本法 陳駿季：年底前送行政院

（中央社記者汪淑芬台北4日電）農業部長陳駿季今天表示，農業不是只有生產問題，與生態環境、國土安全都有關，需要一個更上位的農業基本法，相關草案已蒐集多方意見，預計年底前送行政院。

農業部中午舉行春節農產供應說明會與媒體餐會，陳駿季提到推動中的農業基本法草案，已開過多次地方會議，蒐集多方意見，預定年底前會送行政院，期盼未來順利在立法院通過。

陳駿季指出，農業發展條例是目前農業的最上位法，大部分是處理農地如何再利用及相關技術規範，但農業不只是處理農地或生產問題，還與生態環境、國土安全有關，需要一個更上位的法規，才能讓台灣農業持續穩定向前。

陳駿季表示，農業部曾在民國97年、100年擬訂行政院版本農業基本法草案，但時隔多年，台灣農業面臨不同階段的內外部環境挑戰，農業政策必須有所調整。

陳駿季提到，今年將公布農地白皮書，農地不只是生產，還兼顧非常多功能，特別在面臨氣候變遷、淨零碳排的挑戰，該如何建構新的農村，農地白皮書可成為未來農地利用的指引。（編輯：張雅淨）1150204