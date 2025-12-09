力推鞭刑打詐 洪孟楷飛新加坡考察了

▲國民黨立委洪孟楷說，「不要再扯加害者的人權，先告訴我：被害者的保護在哪裡？」（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

[NOWnews今日新聞] 根據新加坡刑法修正草案，未來凡涉入詐騙或與詐騙相關罪行者，可能面臨鞭刑處罰。對此，國民黨立委洪孟楷今（9）日表示，肯定他們強力執法的決心，也說他今天一早出發的三天國會出訪，特別前往新加坡，就是要第一線了解他們推動「鞭刑打詐」的思考、預期成效與實際執行方式，直呼如果政府繼續無視人民心聲，他才提出公投逼政府正視問題。

洪孟楷表示，這段時間，看到新加坡以「鞭刑」來打擊詐騙，肯定他們強力執法的決心，同時也反思，我們的國家，還能為人民多做些什麼？尤其是為那些被詐騙摧殘、苦不堪言的家庭。莫忘世上苦人多。一件詐騙，絕不是冰冷的統計數字；背後往往是一個家庭支離破碎、一份退休金消失殆盡。有些受害者甚至走上絕路，既然後果如此沉重，為什麼我們不能更積極對付詐騙？

洪孟楷說，更想問大家一句話，「執政者的責任，不就是保護國人、提出更有效的打詐方法嗎？」但當別國有做法值得研究時，為什麼一提到「是否應該了解、借鏡」，綠營側翼第一時間不是討論，而是急著洗地、帶風向？這幾年，只要有人說了政府不愛聽的話，側翼就跳出來攻擊。但大家心裡都清楚——再多側翼，也掩飾不了「執政無方」的事實。

洪孟楷強調，他的要求其實很簡單，窮盡一切辦法，用最強硬的態度，把詐騙集團趕出台灣。因為任何一起詐騙事件，都是國恥。現況是什麼？政府口口聲聲說數據變好了，但每天仍有 2 到 3 億元被詐走。真的不懂，怎麼還能視若無睹？為什麼在執政黨眼中，加害者的人權永遠比被害者重要？行政權握在手中，願意積極任事，改革才會動；台灣的反詐停滯不前，是因為政府缺乏決心。

洪孟楷續指，然而在這種氛圍下，自己仍然希望找到突破，今天一早出發的三天國會出訪，特別前往新加坡，就是要第一線了解他們推動「鞭刑打詐」的思考、預期成效與實際執行方式。「他山之石，可以攻錯。」別人的優點要學、別人走過的彎路我們不必重走，這才是真正讓國家前進的態度。

洪孟楷進一步說，再問一次，「不要再扯加害者的人權，先告訴我：被害者的保護在哪裡？」有人故意調侃，你們自己立法過就好呀！但很抱歉，行政院如果不提出版本，要立法院自己通過法案，卻又「三讀後不執行」，財劃法、警察人事、軍人加薪不都如此？

「法案通過不執行，是民主國家最荒謬的事！」洪孟楷指出，因此，如果政府繼續無視人民心聲，他才提出要更大的民意，「公投」，來逼政府正視問題。但在走到那一步之前，他會把所有研究、所有資料都準備好，讓更多民眾了解、凝聚共識。打擊詐騙，就是當前最重要的事。

