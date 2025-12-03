力推「小草女神」劉芩妤選西屯 江和樹：土生土長的真正黑馬

民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤。江和樹辦公室提供。



備戰2026地方大選，台中市議員江和樹今（12/3）天在臉書表態推薦台中市黨部發言人劉芩妤爭取2026西屯區議員黨內提名，由於劉外型亮麗，貼文下方隨即湧進大量支持留言。江和樹表示，劉芩妤是在西屯土生土長，而且2024年大選，柯文哲取得30多%支持度，而選上議員只需要10%左右選票，所以劉芩妤在2026是一匹真正的黑馬。

江和樹今早在臉書表態，要強力推薦「小草女神」劉芩妤爭取黨內提名參選西屯區市議員，並請各位家人們唯一支持劉芩妤。

江和樹下午出席黨內徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會時受訪，他表示，2026的目標就是在台中市議會成立黨團，「這應該是沒有問題。」他說，劉芩妤是在西屯土生土長，近年來台中市人口一直上升，包括新住民、年輕人居多，所以2024年大選，柯文哲取得30多%支持度，而選上議員只需要10%左右選票，所以劉芩妤在2026是一匹真正的黑馬。

另外，對於不分區立委候選人林筱淇積極爭取北屯區提名，江和樹說，林筱淇是民眾黨大學姐，有真正北屯DNA，很期待林可以出來選，但如果要爭取的話，應該要早點表態。

此外，民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，傳出被藍營挖角，江和樹說，這代表民眾黨有價值，一直栽培年輕人，但他要跟國民黨說，「不要動手腳」，因為要加入國民黨一年後才可以提名參選，「怎麼可能徵召啦！這是一定不可能的！」

江和樹說，他對李有宜有信心，也相信李對民眾黨有感情的。他重申，希望國民黨不要用挖解方式，「2026要有個默契，2028必須藍白合作才有辦法返回執政，我們共同的目標就是民進黨。」

