身兼「立法院全民防衛連線」的民進黨立委吳沛憶昨（4）日出席由衛福部主辦的「實物給付國際交流研討會暨實務工作坊」，與國內外專家學者及公私部門共同探討食物銀行制度的挑戰與發展。吳沛憶強調，食物銀行不只是「社會福利」，更是「社會韌性」的重要基礎，呼籲政府正視食物銀行面臨的法律與制度困境，積極推動立法。





吳沛憶指出，食物銀行是社會韌性的防線，新冠肺炎疫情期間，萬華疫情嚴重，當時南機場忠勤里方荷生里長募集上萬份物資包，跟宮廟、商家、社區一起協力，支援萬華的弱勢民眾，她從擔任台北市議員期間，就曾親眼見證食物銀行在危機時刻發揮的力量。

快新聞／力推《食物銀行法》 吳沛憶：盼藉此強化社會韌性

綠委吳沛憶（中）和與會者互動。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

吳沛憶提到，今（2025）年花蓮馬太鞍部落災情中，台北市中正區忠勤里長方荷生等不同的食物銀行系統，同樣投入災區為災民提供協助；這顯示此項制度在面對災難時，扮演著穩定社會重要角色。

「實物給付國際交流研討會暨實務工作坊」昨日登場。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

她並表示，打造韌性台灣，除了防災體系，也要讓社會福利體系更具韌性。在國際專家的分享中，也看到COVID-19、金融危機等重大事件，在不同國家都促進了食物銀行的發展，證明食物銀行不只是社會救助，更是社會韌性的一環。

吳沛憶進一步說明，《食物銀行法》在台灣討論超過10年，但至今尚未成功。先前曾和社福團體深入討論，團體反映，希望有明確的法源可以依循，讓第一線工作者更有保障，在沒有法律定位下，政府的支持措施，例如電價補貼，也難以推動；而在美國、德國、韓國都早有相關法律，台灣應早日跟進。

最後，吳沛憶談到很多工作者投入食物銀行，是看到「在每天丟棄大量食物的同時，卻有些人正在挨餓」，因此投入把資源送給有需要的人，也減少物資的浪費，在危難時更能成為支撐社會韌性的支柱；國家理當保護這份善意，未來會協助團體推動立法、促進部會間的整合，讓相關團體跟工作者，都能更有保障。





