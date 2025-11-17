文 ‧ 劉秉勳

圖片來源:力旺官網

▲ 圖片來源:力旺官網

AI、高速運算與國防晶片需求全面升溫，矽智財(IP)大廠力旺(3529)再度迎來營運爆發。公司在上週法說會釋出強烈樂觀訊號，不僅預期第四季營運將再創歷史新高，對明年與後年成長也保持高度信心。今天力旺股價強勢攻上漲停、收在2150元，反映市場對其長線成長動能的正面期待。

在先進製程與安全應用領域的強勁帶動下，整體權利金收入仍維持高檔。第三季在PUF安全技術出貨增加下，相關營收季增約9%、年增超過4成，使單季EPS較上一季成長逾兩成，展現力旺在產品組合升級後的強大獲利能力。

廣告 廣告

今年推動力旺營運的最大亮點，是其PUF安全技術進入美國國防體系。力旺已簽下為期10年、涵蓋多顆3奈米晶片的授權契約，正式導入美國國防相關單位使用。

力旺在嵌入式記憶體(eNVM)領域也持續擴張版圖。公司指出，隨著高速運算與AI晶片複雜度提高，傳統外掛Flash的架構逐漸被淘汰，市場對ReRAM、NeoFlash等新型eNVM需求快速提升。力旺最新的NeoEE技術已成功導入DDR5平台，能直接取代過去DDR4所需的額外EEPROM，帶來BOM成本下降與系統整合優勢。相關產品預計明年開始進入大量出貨，將成為下一波成長來源。

力旺已與台積電合作進行2奈米製程IP驗證，未來隨著AI加速器、ASIC與高階處理器全面向先進節點移動，力旺能透過高單價授權費與權利金獲得更大收益。法人認為，力旺的權利金結構正在進入「單價提升＋平台放量」的雙軸成長期，未來數季可望持續站穩高檔並挑戰新高。

對投資人而言，力旺不僅是台股最高價的電子IP廠，更是少數能在AI、安全、記憶體三大趨勢同時受惠的公司。若全球AI投資循環持續至2026～2027年，力旺將是最具長線成長動能的矽智財標的之一。

力 旺 3 5 2 9 ( 圖 片 來 源 : C M o n e y )

▲力旺 3529(圖片來源: CMoney)

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--力旺股價狂飆漲停！ 2奈米IP驗證＋國防大單加持 - 理財周刊