力爭湖口第2交流道 竹縣府全力協助加速修正力拚一次到位

▲地方總動員力爭湖口第2交流道，竹縣府全力協助加速修正力拚一次到位。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為紓解湖口鄉近年快速增加的車流負荷、改善上下班尖峰時段長期壅塞問題，新竹縣政府積極推動於國道1號湖口路段增設「湖口第二交流道」。該交流道被視為改善地方交通瓶頸的關鍵節點，不僅能分流國道車潮，也能支撐鄰近產業園區與人口成長帶來的交通需求。為加速推進計畫，國道1號湖口路段增設交流道可行性評估（續）初核會議於高公局日前召開，新竹縣政府與地方民代、鄉公所皆到場力爭，展現地方團結、盼中央協助加速審查與修正，力拚一次到位。

新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州、工務處長戴志君代表縣長楊文科，與湖口鄉長吳淑君、立法委員徐欣瑩、立法委員范雲及縣議員何建樺等地方代表一同出席，地方總動員向中央表達地方對加速推動「湖口第二交流道」建設的迫切需求。

交通旅遊處長陳盈州說，隨湖口地區人口持續增長及周邊產業園區的快速擴張，縣府已持續執行多項改善計畫，包括調整號誌、竹9線等瓶頸路段改善等，但交通量已遠超過地方道路能負荷，新增交流道是全面改善交通的必要關鍵。本次會議新竹縣政府團隊、湖口鄉長吳淑君以及地方民意代表一同出席，展現地方對此重大交通建設的高度共識與團結。

交通旅遊處長陳盈州指出，審查會議中，專家學者及交通部相關單位提出技術與規劃改善意見，縣府會全力協助湖口鄉公所修正調整，以利後續審議委員會審議，力求報告內容完整、規劃更臻周全。

湖口鄉公所說明，本次提出方案建議採行位於77K+700的半套Y型南出北入交流道方案。該方案具備工程可行性高、拆遷戶僅3戶、施工衝擊小等優勢，是成本最低、效益最佳的選擇。期盼與國道1號「楊頭段拓寬工程」同步推動，才能讓交通改善效益最大化，並承諾將依會議所提意見加速修正。

工務處長戴志君補充，新增交流道不僅關係地方交通順暢，更攸關區域未來10到20年的產業佈局與城鄉發展。工務處已配合啟動與第二交流道相關道路改善計畫，如竹11、竹11-1鄉道拓寬可行性規劃案，將爭取中央補助經費，後續會與中央密切合作、並全程協助鄉公所完成各項技術修正，確保方案兼顧安全、可行性與工程效率，盼能順利在正式審議中一次通過。

新竹縣長楊文科表示，本案後續仍需湖口鄉公所積極配合修正，並由高公局進行最終的技術修正與把關。縣府將持續以「一次到位」為目標，全力爭取中央支持，力拚在正式大會上一次審議通過，為湖口鄉爭取到這條關鍵的交通生命線，「讓湖口鄉民早日看到真正有感的交通改善。」