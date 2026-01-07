力爭花蓮縣長提名！何啟聖再批傅崐萁夫婦「害全黨沉淪」：藍自覺警醒

政治中心／陳慈鈴報導

媒體人何啟聖宣布爭取中國國民黨花蓮縣長提名，要終結傅氏王朝。（圖／翻攝畫面）

媒體人何啟聖宣布爭取中國國民黨花蓮縣長提名，誓言終結傅氏王朝。消息一出，立即引起各界關注。何啟聖於6日再度發聲，表示自從他打算爭取花蓮縣長提名後，受到來自四面八方好友的支持與鼓勵。

何啟聖說，在台灣，但凡有一丁點政治良知、道德底線的朋友，相信對於「傅氏王朝」壟斷花蓮政經發展長達23年，諸多蔑視法律的敗行劣跡，都深惡痛絕！更對國民黨遭傅崐萁夫婦，挾地方勢力裹挾而噤聲不語，以致全黨沉淪，感到悲憤莫名。

廣告 廣告

何啟聖表示，國民黨總要有人自覺警醒、總該有人發聲撻伐！這橫眉冷對千夫指的苦差事，總要有人承擔！所以，我說，「救黨、救花蓮、救民主」；「救黨，是為了救花蓮；救花蓮，是為了救民主」！

何啟聖表示，在民主政治中，「救黨」不該是一句情緒性的口號，更不該成為權力競逐的修辭。真正有意義的救黨，必須回到一個根本問題：政黨是否仍然是一個公平競爭的平台，抑或早已成為少數人壟斷權力的工具。

何啟聖認為，當一個地方長期被外界稱為「王國」，問題不在於修辭是否尖刻，而在於民主是否已經失靈。花蓮，正是這樣一個必須被嚴肅面對的現場。所謂救黨，並不是為任何個人或派系背書，而是讓政黨重新回到制度本位。政黨存在的意義，在於提供公開、公平、可競爭的提名與選擇機制。一旦提名變成安排、接班取代競爭，政黨本身就已背離民主初衷。

何啟聖指出，然而，改革若只停留在口號，就永遠不會發生。真正的改革，必須落實在最需要制度修復的地方。花蓮不該被視為被動承受改革的對象，而應被視為重新確立廉能政治與開放民主的重要起點。

何啟聖說，長期以來，花蓮被視為穩定選區，也正因如此，更容易讓制度讓位、人治成為常態。當制度失去作用，再宏大的改革宣示，都難以取得社會信任。因此，若真要談救黨，就不能迴避如何讓花蓮回到制度軌道，讓競爭取代安排，讓選擇回到人民手中。

何啟聖表示，但救花蓮，本身也不只是地方政治的調整。它所指向的，是民主制度是否仍然完整運作。民主不只是投票當天的選擇，而是一整套可被監督、可被替換、可被問責的權力運作方式。當某些地方長期呈現權力封閉、政治壟斷，民主在形式上或許存在，實質卻早已空洞。

何啟聖還說，正因如此，花蓮不應被視為例外，更不應被合理化為「特殊狀況」。相反地，花蓮應該成為一個清楚的宣示——民主沒有禁區，制度不能選擇性適用。唯有如此，民主才能重新建立其普遍性與可信度。因此，「救黨，是為了救花蓮；救花蓮，是為了救民主」，並非三句並列的口號，而是一條清楚的責任遞進。政黨若無法自我修復，地方就無法真正解放；地方若無法解放，民主終將流於形式。

何啟聖強調，這不是私人恩怨，而是制度自救。民主不會一夕崩壞，它總是在一次次的默許中被侵蝕。唯有回到制度本身，讓競爭取代安排，讓選擇取代繼承，花蓮才能成為廉能政治與開放民主的里程碑，民主也才能重新站穩腳步。

更多三立新聞網報導

等了一晚仍不見辛柏毅！家屬「哭到瘋掉」再發聲：除了祈禱還能做什麼

日網紅來台玩！要吃爆台灣美食「胖5KG↑」 釣蔡英文親回吸9萬人讚爆

辛柏毅失聯！國中老師憶「品學兼優」哽咽：只求他被平安找回來

美國為何抓走委內瑞拉總統？律師曝「2大目的」：一塊香噴噴肥肉

