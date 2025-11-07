力爭豁免俄石油制裁 匈牙利總理將訪白宮會川普

匈牙利的民族主義總理奧班(Viktor Orban)7日將在華盛頓會晤美國總統川普(Donald Trump)，這將是自從他的這位盟友重返白宮以來，奧班首度訪問華盛頓，而他正試圖讓美國豁免對俄羅斯石油的制裁。

美國在上個月制裁俄羅斯的兩大石油巨頭俄羅斯石油公司(Rosneft)與路克石油(Lukoil)，希望藉此結束烏克蘭戰爭，這是川普2.0以來首次有這類針對莫斯科的舉措。

匈牙利嚴重依賴俄羅斯的石油與天然氣，儘管歐盟致力要擺脫這種依賴。匈牙利是川普與克里姆林宮在歐盟最親密的盟友。

奧班已表示，他將尋求對俄羅斯能源的豁免，認為「從匈牙利的觀點來看」川普犯了個錯誤。

奧班此行將率領一支龐大的訪問團，成員包括6位部長。

奧班在最近接受義大利「共和報」(La Repubblica)訪問時說，「我很快將在華盛頓與川普總統商討此事」。「我們正在討論如何為我的國家打造一個永續系統，因為匈牙利非常仰賴俄羅斯油氣。沒有它們，能源價格將飆漲，造成我們的儲備短缺」。

此外，這兩國領袖預料也將談論烏克蘭戰爭。布達佩斯上個月原本準備舉辦一場美俄峰會，但川普在日期確定之前就決定取消。

專家表示，和川普會面預料至少會為奧班帶來「象徵性」的勝利。在經濟停滯之際，匈牙利將在明年春天舉行大選，這讓奧班面臨執政15年來的前所未見挑戰。(編輯：沈鎮江)