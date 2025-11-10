力破婚變傳聞！何超蓮、竇驍澳洲甜蜜度假 秀恩愛全被拍

何超蓮與竇驍以行動破除婚變。（圖／翻攝IG／何超蓮）

賭王千金何超蓮與中國男星竇驍2023年4月在峇里島舉行婚禮，婚後生活一直是外界關注焦點。然而，自去年起不時傳出婚變風聲，近日更因向太（陳嵐）一句「富家女嫁演員正在鬧離婚」的言論引發熱議，網友普遍解讀為暗指這對夫妻。面對各方揣測，兩人日前已發聲駁斥謠言，並以實際行動打破傳聞，近日更被目擊在澳洲度假，感情依舊甜蜜如昔。

陸媒日前報導指出，婚前協議核心條款包括夫妻財產完全隔離、竇驍不得干預何家生意、婚後收入五五分成，若婚姻維持不足3年，男方持股需折價清退。爆料稱，竇驍對此態度強硬，直言「結婚不是開公司」拒絕簽字。

竇驍上個月23日於社群平台發文澄清，表示：「我們本不想回應這些莫須有的話題，沒成想事態變得越來越離譜。還望大家勿信謠、勿傳謠。」何超蓮則回應：「我們感情穩定，無需以外在形式事無巨細地證明。感謝關心，也呼籲停止傳播不實訊息。」而在11月4日竇驍出席西安活動時，仍佩戴婚戒現身，進一步穩定外界觀感。

網友在澳洲偶遇何超蓮、竇驍。（圖／翻攝小紅書／優雅的貓）

網友在澳洲偶遇何超蓮、竇驍。（圖／翻攝小紅書／優雅的貓）

昨日有網友在澳洲偶遇兩人並分享合影，畫面中何超蓮身穿衝浪服，竇驍則以T恤搭配長褲，手持飲品，兩人談笑風生、互動自然，顯見情感穩固。發文者稱：「何超蓮很親切，還主動跟我先生打招呼。」另有網友也透露分別在當地歌劇院與街頭與兩人擦肩而過，「全程手牽手、有說有笑，超級甜蜜」。

