力積電停止接單！晶相光急發重訊：尋找替代廠因應

力積電將停止接單生產晶相光部分主要產品。（圖／AI示意圖）

IC設計廠晶相光於29日晚間召開記者會並發布重大訊息，表示已接獲晶圓代工夥伴力積電通知，因產能配置策略調整，自2026年第2季起，將停止接單生產晶相光部分主要產品。對此，晶相光已著手評估並尋找其他晶圓代工廠商作為替代方案。

晶相光在重訊中指出，力積電承接訂單策略出現轉變，主因在於其內部產能配置調整。不過，晶相光目前已掌握的供應產能，仍可支應現階段營運所需，並有能力達成公司對2026年度的銷售目標。

晶相光進一步說明，力積電為公司主要晶圓供應商之一，最近一年度的進貨金額占比高達58%。力積電於29日下午正式通知，自今年第2季起將停止接單生產晶相光部分主要產品，公司隨即啟動相關因應機制，以降低對營運的影響。

針對供應結構的變化，晶相光表示，已全面展開多項應變措施，包括與現有及潛在晶圓代工夥伴密切洽談，加速既有產品的製程轉移與重新驗證作業，同時推進中長期技術路線圖布局。公司強調，將以確保產品品質、交期穩定及客戶權益為最高原則，並審慎評估供應鏈調整對整體營運可能帶來的影響。

