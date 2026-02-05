力積電公布114年第四季稅後淨損6.54億！全年虧損逾78億元

力積電（6770）今（5）日公布114年第四季自結合併財報，單季營收達124.95億元，但仍呈現虧損狀態，稅後淨損6.54億元，每股虧損0.16元。全年來看，力積電114年全年營收為467.3億元，年增4.48%，但稅後淨損達78.13億元，每股虧損1.86元。

力積電（6770）今（5）日公布114年第四季自結合併財報。（圖／資料照）

根據力積電自結數據，該公司第四季合併營業毛利為7.94億元，較前幾季有所改善，但營業淨損仍達7.19億元，稅前淨損5.92億元。雖然單季虧損持續，但相較前幾季已有縮小趨勢。

廣告 廣告

全年度數據顯示，力積電114年合併營業毛損15.37億元，營業淨損59.6億元，稅前淨損74.77億元。

延伸閱讀

股匯雙殺！新台幣重貶7.1分 收31.648元

兩岸旅遊出現利多！觀光股逆勢上揚

AMD怎麼了？雪崩暴跌17% 台股「武裝庫」也挫了