力積電又出招! 擬增資發行GDR 總額不超過42萬張普通股 現價估算可募集286億

力積電週二以重訊公告，將辦理現金增資參與發行海外存託憑證。圖為力積電董事長黃崇仁。廖瑞祥攝



晶圓代工廠力積電日前才宣布擬以18億美元出售銅鑼廠，今日（1/20）召開董事會又決議辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證（GDR），發行總額以不超過42萬張普通股為額度。若依今日收盤價計算，現增總額將達286.44億元。力積電現金增資參與海外存託憑證案將於4/10召開的股東常會進行討論。

力積電表示，這次發行GDR主要是充實營運資金、償還銀行借款及未來發展需求；另為吸引及留任人才，力積電也將開放員工認購普通股股數，佔此次發行股數的10%~15%，其餘85%~90%將依證交法規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，以全數提撥參與海外存託憑證方式對外公開銷售。

力積電發言人譚仲民表示，此次現金增資的每股面額為新台幣10元，但發行價格未定，將在股東常會後，決定實際發行日期，並依發行時的股價參考訂價。若依今日力積電收盤價68.2元來計算，現金增資總額將達到286.44億元。

另針對畸零股及逾期未認購股份之處理方式，亦即員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購，或視市場需要一併列入參與發行海外存託憑證原有價證券。

力積電指出，此次現金增資計畫包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益、代收股款合約及其他相關事項等，及其他一切有關本次現金增資之事項，擬提請4/10股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如因主管機關之核定或因應法令變更、客觀環境改變或其他事實需要予以修正時，亦授權董事會全權處理之。

力積電表示，該公司擬授權董事長或其指定之人核可，並代表本公司簽屬一切有關參與發行海外存託憑證之文件及辦理相關事宜。

