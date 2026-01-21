力積電又有新動作! 宣布提前啟動P3廠製程升級計畫 力爭DRAM缺貨商機

力積電宣布，提前啟動P3廠DRAM記憶體製程升級計畫。圖為力積電董事長黃崇仁。戴嘉芬攝



鑒於記憶體景氣快速翻升，晶圓代工廠力積電繼與美光簽訂合作意向書後，今天宣布隨即展開DRAM製程精進計畫，以回應下游記憶體IC設計客戶發展容量更高、速度更快DRAM的強勁需求，爭取缺貨價揚商機。

據了解，目前力積電新竹12吋晶圓廠區擁有每月五萬片的記憶體產能，主要以2x奈米製程為客戶提供DRAM、Flash代工服務，由於全球DRAM市場因 AI 應用爆發而呈現長期供不應求趨勢，該公司近月以來感受到客戶端的強大需求壓力，因此決定啟動提升記憶體製程的新投資計畫。

力積電今日（1/21）晚間以新聞稿指出，為爭取時效，該公司董事會已於日前針對投資新設備提升DRAM製程的規畫通過增資案，配合銅鑼廠售予美光、雙方策略合作的合約在第二季簽訂，待力積電今年度股東常會通過後，將根據經營團隊的規劃儘速展開設備採購作業，將該公司P3廠現有月產逾三萬片的DRAM生產線升級。

力積電透露，根據雙方已簽署的意向書，該公司除將長期提供美光DRAM後段先進封裝代工服務之外，美光也將協助力積電P3廠的DRAM製程精進，這項技術提升計畫的快速執行，將能讓力積電的DRAM代工製程穩健推進，除將協助國內、外記憶體設計業者發展容量更高、速度更快的高規格產品，同時也將使該公司的 WOW（晶圓堆疊）的代工服務更具競爭力，滿足大型終端客戶在 AI 應用的需求。

