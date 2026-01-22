力積電啟動DRAM製程提升計畫 搶記憶體缺貨商機

力積電董事長黃崇仁。（圖／鏡週刊提供）

力積電先前才宣布以18億美元將銅鑼廠售予美光，力積電也證實，力積電將展開DRAM製程精進，美光也將協助力積電P3廠的DRAM製程精進。

鑒於記憶體景氣快速翻升，繼與美光簽訂合作意向書後，力積電隨即展開 DRAM製程精進計畫，以回應下游記憶體 IC 設計客戶發展容量更高、速度更快 DRAM的強勁需求，爭取缺貨價揚商機。

據了解，目前力積電新竹 12 吋晶圓廠區擁有每月五萬片的記憶體產能，主要以2x 奈米製程為客戶提供 DRAM、Flash 代工服務，由於全球 DRAM 市場因AI 應用爆發而呈現長期供不應求趨勢，該公司近月以來感受到客戶端的強大需求壓力，因此決定啟動提升記憶體製程的新投資計畫。

廣告 廣告

力積電表示，為爭取時效，該公司董事會已於日前針對投資新設備提升 DRAM 製程的規畫通過增資案，配合銅鑼廠售予美光、雙方策略合作的合約在第二季簽訂，待力積電今年度股東常會通過後，將根據經營團隊的規劃儘速展開設備採購作業，將該公司 P3 廠現有月產逾三萬片的 DRAM 生產線升級。

力積電透露，根據雙方已簽署的意向書，力積電除將長期提供美光DRAM 後段先進封裝代工服務之外，美光也將協助力積電 P3 廠的DRAM 製程精進，這項技術提升計畫的快速執行，將能讓力積電的 DRAM 代工製程穩健推進，除將協助國內、外記憶體設計業者發展容量更高、速度更快的高規格產品，同時也將使該公司的WOW(晶圓堆疊)的代工服務更具競爭力，滿足大型終端客戶在 AI 應用的需求。



