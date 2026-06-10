力積電成功籌資8.86億美元 強化投資未來動能

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希前一場先發用一場7局無失分10K表現證明自己，這是他旅美以來最多三振的一次先發，最快球速達100.6英哩（約161.9公里）更是刷新旅美以來的例行賽最速紀錄，洛杉磯媒體《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）近日揭密，主戰捕手史密斯（Will Smith）和牛棚捕手Francisco Herrera是如何給予他心靈上的鼓勵，該媒體甚至形容，「曾孤獨的怪物在美國得到支持」。

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