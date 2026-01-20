力積電擬增資4.2億股發海外存託憑證 充實營運資金

（中央社記者張建中新竹20日電）晶圓代工廠力積電董事會今天決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），發行股數以不超過4.2億股普通股額度內，主要用途為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應未來發展的資金需求。

力積電公告指出，將依規定保留發行新股總額的10%至15%予員工認購，其餘85%至90%將依規定提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開銷售。

力積電預計4月10日召開股東常會，會中討論辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案，並全面改選董事。

力積電表示，員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長黃崇仁洽特定人認購，或視市場需要一併列入參與發行海外存託憑證原有價證券。（編輯：林家嫻）1150120