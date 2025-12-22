文 ‧ 洪崇晏

圖片來源:Reuters

▲ 圖片來源:Reuters

記憶體大廠晟碟(SanDisk)先前傳出要找力積電合作後，業界最新消息指出，美光(Micron)也正與力積電(6770)談合作，形成「雙龍搶珠」態勢，也讓力積電在這波記憶體熱潮下，身價同步水漲船高。

今(22日)日開盤，力積電就跳空大漲衝上漲停價40.45元，再刷下近期歷史高點，年底到了，黃董你該信了吧。

美光與晟碟一樣，希望能在力積電已完工、仍可新增至少四、五萬片產能空間的銅鑼新廠，導入其技術與機台生產記憶體，在最短時間開出新產能。消息人士透露，美光與力積電已有至少三種合作模式討論中，「一切就等力積電點頭」。

廣告 廣告

雖然美光還沒有證實此消息，力積電則回應與各家大廠談合作，但無法透漏細節。

不過，美光確實亟需要代工廠幫忙製作，上周已於財報會議預告追加記憶體投資與建立新產能的急迫性，並將2026財年資本支出將由原規劃的180億美元，上調至200億美元，執行長梅羅塔直言，目前記憶體供貨「遠遠無法跟上客戶需求」，短期內難以緩解，在可預見的未來，整個產業供應仍將明顯低於需求。對於數家關鍵客戶，美光目前僅能滿足約五成至三分之二的供貨量，對新產能需求殷切....閱讀更多

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--力積電攻上40大關！相信黃董 美光要與之合作。年底到了要信 - 理財周刊