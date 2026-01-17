力積電發布重訊！18億美元出售銅鑼P5晶圓廠予美光
力積電（PSMC）17日宣布，已與美國記憶體大廠美光科技（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠，以18億美元現金出售予美光，交易完成後金額約折合新台幣569億元，預計於2026年第二季完成交割，仍須待正式契約簽署及相關法規核准。
依據合作規畫，美光將與力積電建立長期的DRAM先進封裝晶圓代工合作關係，並協助力積電在新竹P3廠持續優化既有利基型DRAM製程技術。力積電也將在通過美光供應鏈認證後，正式切入其DRAM先進封裝體系，強化在AI應用市場的布局。
力積電董事長黃崇仁指出，AI應用快速擴張帶動全球DRAM需求回溫，銅鑼新廠具備快速放量的優勢，正好成為雙方深化合作的重要基礎。透過此次售廠，力積電不僅能顯著改善財務結構，也可將資源集中於高附加價值領域，提升長期競爭力。
黃崇仁進一步表示，未來力積電將全面聚焦AI供應鏈，重新整合現有3座12吋與2座8吋晶圓廠產能，發展3D AI DRAM、晶圓對晶圓堆疊（WoW）、矽中介層（Interposer）、矽電容（IPD）、電源管理IC（PMIC）以及功率元件（GaN／MOSFET）等高毛利產品，並逐步縮減非AI相關與低效益業務，以優化產品組合。
在營運調整方面，力積電總經理朱憲國說明，公司將在不影響既有生產與FAB IP業務的前提下，分階段將銅鑼廠人員、設備及產品線移回新竹廠區，同步汰換老舊設備並淘汰低毛利產品，降低對成熟製程代工的依賴，強化整體營運體質。
美光方面亦同步發布聲明，確認將以18億美元收購力積電銅鑼P5廠，交易內容包含一座現有300毫米（12吋）前段製程無塵室，面積約30萬平方英尺。交易完成後，美光將分階段導入設備，逐步提升DRAM產能。
美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示，此次收購可與美光目前在台灣的既有布局形成互補，進一步擴大產能規模；銅鑼廠與美光台中廠區地理位置相近，也有助於提升在台灣營運的整體綜效。
美光預期，該廠將自2027年下半年起，對其DRAM晶圓產能帶來實質貢獻，並與公司持續推動的全球擴產計畫相呼應，以因應長期且持續成長的記憶體需求。力積電強調，雙方後續合作細節仍將以正式合約內容為準；此次跨國合作不僅有助於公司轉型，也可望提升台灣記憶體技術水準與供應鏈完整性，進一步鞏固台灣在AI世代半導體產業中的關鍵地位。
更多東森新聞報導
疑債務糾紛心情低落！新北男失聯整天...竟陳屍車內
快訊／中天記者「林宸佑」涉國安法 橋頭地院裁定收押禁見
搶快左轉未禮讓！車失控衝騎樓 掃整排機車5人傷
其他人也在看
魏哲家一句話點燃電力焦慮！「這些重電股」訂單一路排到2032年 法人直指最強是「這檔」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導護國神山台積電（2330）法說會向來是科技業風向球，但這一次，市場焦點卻意外轉向「電力」。董事長魏哲家在法說會上罕見直...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
不給人上車了？這新制受惠股「狂漲49%」連6噴登強勢股王 網哀：根本買不到
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（15）日台股加權指數收盤30,810.58點，跌131.2點，跌幅0.42%，觀察昨日表現強勢個股，台境*（8476）作為近期土方新制受...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
低軌衛星「3飆股」獲利現形！元晶11月慘虧破億 唯「它」12月獲利飆50%一枝獨秀
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導低軌衛星題材熱度延燒，相關概念股近期因SpaceX以及「太空AI」題材帶動，股價猛漲，其中PCB廠燿華（2367）、射頻天線與通訊...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
「台積電被賣了？」網憂台美關稅15% 神山喊安啦：樂見合作
台灣對等關稅15%不疊加，台灣已承諾投資半導體產業5千億美元，有網友擔心台積電（2330）會被賣了、疑問台灣給台積電為什麼還能沾沾自喜？對此，台積電表示，樂觀其成，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係很重要。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 128
16兆納稅錢送美國？名醫砸近千萬「向館長、藍委」宣戰
政治中心／張予柔報導美國宣布對台關稅調降至15%、且不採疊加計算，被視為有助台灣出口競爭力的好消息，不過相關政策卻在國內引發激烈爭論。部分政治人物與網紅接連質疑，指稱關稅調降的「代價」是台灣將對美國投資高達5,000億美元（約新台幣16兆元），甚至形容為全民買單的巨額支出。相關說法迅速在社群平台發酵，名醫杜承哲更發文嗆聲。民視 ・ 11 小時前 ・ 53
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 83
【Yahoo早盤】雙重利多激勵！台股大漲逾500點衝31,339點新高 分析師：抱股過周末
台美關稅談判出爐，台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，再加上台積電（2330）法說會表現優異，激勵台股今（16）日跳空大漲逾500點，站上31,339.39創新高。顧德投顧分析師黃紫東受訪表示，雙重利多消息帶動資金大幅回流，尾盤有高機會站穩3萬1整數關卡，盤勢呈現健康的資金輪動格局，並建議投資人不急於短線大幅調節持股。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
劉德音看好記憶體前景 砸2.46億加碼美光股票！
【緯來新聞網】隨著AI需求爆發，記憶體市場熱度持續攀升，迎來新一波超級循環。台積電前董事長、現任美光緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
《熱門族群》玻纖布之亂全面引爆！ 資金蜂擁4檔噴漲停
【時報-台北電】在台積電（2330）法說會釋出利多訊息激勵下，台積電ADR勁揚4.44%，改寫歷史新高，加上台灣關稅降至15%的政策利多助攻，台股今早開高走高，盤中大漲逾500點，一舉衝上31,339.39點歷史新高，市場多頭氣勢全面引爆。受惠大盤強勢與產業基本面雙重利多，玻纖布族群再度成為盤面焦點。在高階玻纖布持續缺貨、報價走揚的背景下，資金大舉回流，早盤即上演「紅燈高掛」的噴出行情。建榮（5340）、德宏（5475）、台玻（1802）、中釉（1809）同步亮燈漲停，氣勢相當凌厲；南亞（1303）正式突破70元整數關卡，創下2023年8月以來新高；富喬（1815）亦大漲近半根停板，市場期待再度挑戰百元大關。 隨著全球AI算力需求持續爆發，帶動高階PCB用途快速成長，上游高階玻纖布產能陷入嚴重吃緊。市場預估，即使進入2026年，上游材料的供需缺口仍將維持在10%至20%的高檔水準，使得「玻纖布之亂」再起，供需失衡短期難解。儘管日本大廠日東紡（Nittobo）已宣布投入150億日圓擴產，但新產能最快也要到2026年第四季才能完工，真正形成有效供給、舒緩缺貨壓力，恐怕得等到2027年下半年時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%
台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 15
記憶體漲價不影響台積電！力積電等7檔飆破半根停板 分析師樂：行情還沒完
在台積電（2330）法說會釋出，記憶體漲價不影響需求展望的正向訊號下，記憶體族群今（16）日持續點火，多檔個股強勢表態。品安（8088）、力積電（6770）早盤亮燈漲停，群聯（8299）、旺宏（2337）等7檔漲幅突破半根停板。分析師指出，記憶體題材行情尚未結束，整體趨勢仍偏多，已持股投資者可續抱因應後續表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
三大法人聯手砍華新！國家隊急撒4.3億救援 另搶「這4檔」衛星概念股入手破萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（16）日在權王台積電（2330）強漲帶動下，開高走高，終場收在31408.70點，大漲598.12點，漲幅1.94%，成交量為8249.5...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
台積電法說會 陸行之評像「打3分全壘打」
[NOWnews今日新聞]台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，半導體分析師陸行之在臉書發文，肯定台積電最新表現「數字好到不行」，形容像是「打了個3分全壘打」，提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
美台關稅15％！法人：6大傳統產業將是最大受惠者
台美關稅終於拍板，台灣出口至美國的商品關稅將降至15％，對此，法人表示，傳統產業是本次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠。 重點族群包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。至於金融業2500億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
15%關稅背後的台積電真實價值與真正含意？
[Newtalk新聞] 隨著美國對台相關關稅正式下調至15%，台灣半導體、AI產業爭取到優惠配額與豁免保障市場，對於台積電與台股長線競爭力的評價正出現明顯轉變。儘管仍有部分學者與市場聲音提出質疑，但若從地緣政治與全球供應鏈戰略高度來看，此舉反而可能是台灣半導體產業的重大結構性利多。 美國商務部15 日宣布，美國與台灣達成最新貿易協議，台灣科技產業將擴大在美國本土設廠與晶片製造投資作為交換，美方將對台灣適用的對等關稅稅率自20%下調至15%且不疊加。 以下是分析師葉俊敏整理解析內容： 回顧去年三月，曾有學者預測台積電股價恐回落至 500元附近，並對整體半導體景氣抱持相對保守看法。然而，隨著時間推進，相關預測不僅未能實現，市場環境也已出現根本性變化。 目前仍有學者示警「三大代價」不可忽視，包括：產業空洞化的疑慮、研發與製造成本上升、海外設廠恐壓縮毛利。甚至點名「矽盾瓦解」將衝擊台積電長期獲利能力。 事實層面：從全球戰略角度看是重大利多 但從實際發展來看，此次關稅下調與擴廠計畫，背後反映的是台美半導體深度合作正式制度化。台積電不再只是代工龍頭，而是被視為全球供應鏈不可替代的關鍵核心。 在地緣新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5
台美關稅協議懶人包》歷經近10個月談判敲定！台灣對日、韓優惠在哪？ 2圖表一次了解
[Newtalk新聞] 美台關稅貿易協定於周四（美東時間 1 月 15 日）終於敲定了，台灣輸美商品關稅將從先前的 20%，降至與去（2025）年達成協議的日本、韓國、歐盟等國拉到相同水平的 15%，且關稅不疊加，另外，半導體及相關衍生產品之「232 關稅」也取得最優惠待遇，成為全球第一個球取得美國 232 條款優惠的國家。 然而，這次我方對美的磋商過程為何？以及相比於日本、韓國的談判條件，台灣具哪些優勢？《新頭殼》用兩張圖表帶您了解。 關稅談判近十個月終將落幕 這項台美關稅談判自始到落幕的過程，最初要從去年台積電赴美開始看。川普第二任期上任後，對外展現強硬貿易政策，以關稅作為談判籌碼，推動製造業回流美國（Reshoring）。3 月 4 日，台積電董事長兼執行長魏哲家與川普、盧特尼克等官員在白宮共同發布。台積電在原有 650 億美元基礎上，宣佈加碼 1,000 億美元，使總投資額達 1,650 億美元。內容包括在亞利桑那州興建共 6 座晶圓廠、2 座先進封裝廠及 1 個大型研發中心。 隨後，川普 4 月 3 日宣布「解放日」，公布對主要貿易國的關稅關稅措施，其中台灣稅率高達 32%，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11
軍工股迎利多！陳建全：這一檔合約負債季增11倍
國防預算特別條例可望加速通過，軍工股題材持續發酵。資深分析師 陳建全在《財經週日趴》節目中指出，透過「合約負債」指標可提前掌握公司訂單動能，其中全訊（5222）11月接獲9.07億元國防標案，預估第四季合約負債將季增11倍、年增309%，營收有望創歷史新高，投資人可多加留意這檔軍工飆股！陳建全表示，合約負債是觀察企業訂單能見度的重要指標，企業接獲訂單、收到訂金或標案後，須列入季報的合約負債科目。他舉例，超豐第三季合約負債2.1億元、季增19%，公布後股價漲幅達五成；工信合約負債44.5億元、季增三成、年增187%，漲幅更達八成，顯示合約負債與股價表現高度連動。陳建全特別看好飛彈族群全訊的爆發潛力。全訊11月5日接獲9.07億元國防標案，預估第四季合約負債將季增11倍、年增309%，明年3月31日公布年報前，1至3月營收年增、季增表現可期，甚至有機會創歷史新高。全訊不僅生產飛彈系統，轉投資仲碩發展飛魚系列無人機，並透過芳興科技布局SPACEX衛星通訊概念，題材豐富。最後陳建全比較，同為功率放大器廠的IET-KY前三季EPS僅0.09元，全訊則達1.89元，獲利表現優異。技術面上，全訊股價正處壓力測試階段，外資已開始布局，若突破關鍵區間，有望展開新一波漲勢。不過股市投資有風險，投資人仍須審慎評估。原文出處：財經週日趴(影)／陳建全：合約負債飆升11倍！這檔國防訂單助攻Q4業績爆發 更多民視新聞報導黃國昌稱「軍購3千億」大翻車！國防部怒嗆鬼打牆 真實數字曝光黃國昌稱對美軍購僅需3000億 媒體人：惹怒了「這些人」對美軍購僅3000億？沈伯洋打臉黃國昌 真實情況全說了民視財經網影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
護國神山帶頭衝！44檔含積ETF跟漲 0050成交量飆近10萬張登第一
台美關稅拍板15%不疊加，加上台積電（2330）15日法說會釋出樂觀展望，推升今（16）日股價勁揚，收盤更爆出逾7千張買單，收在1740元，再寫歷史新天價。44檔含「積」ETF同步開紅花，漲幅普遍有1%-2%，人氣王元大台灣50（0050）截至收盤，成交量突破9.7萬張，居含「積」ETF之冠。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
力積電銅鑼廠569億賣美光換AI入場券 「九命怪貓」黃崇仁背後盤算曝光
台灣半導體產業迎來震撼性的跨國結…民報 ・ 1 小時前 ・ 1