力積電發布重訊！18億美元出售銅鑼P5晶圓廠予美光

力積電（PSMC）17日宣布，已與美國記憶體大廠美光科技（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI）。（示意圖／翻攝自pixabay）





力積電（PSMC）17日宣布，已與美國記憶體大廠美光科技（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠，以18億美元現金出售予美光，交易完成後金額約折合新台幣569億元，預計於2026年第二季完成交割，仍須待正式契約簽署及相關法規核准。

力積電位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠，以18億美元現金出售予美光。（圖／翻攝自台灣證交所）

依據合作規畫，美光將與力積電建立長期的DRAM先進封裝晶圓代工合作關係，並協助力積電在新竹P3廠持續優化既有利基型DRAM製程技術。力積電也將在通過美光供應鏈認證後，正式切入其DRAM先進封裝體系，強化在AI應用市場的布局。

力積電董事長黃崇仁指出，AI應用快速擴張帶動全球DRAM需求回溫，銅鑼新廠具備快速放量的優勢，正好成為雙方深化合作的重要基礎。透過此次售廠，力積電不僅能顯著改善財務結構，也可將資源集中於高附加價值領域，提升長期競爭力。

美光將與力積電建立長期的DRAM先進封裝晶圓代工合作關係。（圖／翻攝自台灣證交所）

黃崇仁進一步表示，未來力積電將全面聚焦AI供應鏈，重新整合現有3座12吋與2座8吋晶圓廠產能，發展3D AI DRAM、晶圓對晶圓堆疊（WoW）、矽中介層（Interposer）、矽電容（IPD）、電源管理IC（PMIC）以及功率元件（GaN／MOSFET）等高毛利產品，並逐步縮減非AI相關與低效益業務，以優化產品組合。

在營運調整方面，力積電總經理朱憲國說明，公司將在不影響既有生產與FAB IP業務的前提下，分階段將銅鑼廠人員、設備及產品線移回新竹廠區，同步汰換老舊設備並淘汰低毛利產品，降低對成熟製程代工的依賴，強化整體營運體質。

美光方面亦同步發布聲明，確認將以18億美元收購力積電銅鑼P5廠，交易內容包含一座現有300毫米（12吋）前段製程無塵室，面積約30萬平方英尺。交易完成後，美光將分階段導入設備，逐步提升DRAM產能。

美光方面亦同步發布聲明，確認將以18億美元收購力積電銅鑼P5廠。（示意圖／翻攝自pixabay）

美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示，此次收購可與美光目前在台灣的既有布局形成互補，進一步擴大產能規模；銅鑼廠與美光台中廠區地理位置相近，也有助於提升在台灣營運的整體綜效。

美光預期，該廠將自2027年下半年起，對其DRAM晶圓產能帶來實質貢獻，並與公司持續推動的全球擴產計畫相呼應，以因應長期且持續成長的記憶體需求。力積電強調，雙方後續合作細節仍將以正式合約內容為準；此次跨國合作不僅有助於公司轉型，也可望提升台灣記憶體技術水準與供應鏈完整性，進一步鞏固台灣在AI世代半導體產業中的關鍵地位。

