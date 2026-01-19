力積電突發重訊澄清美光授權！ 強調未達成正式協議

力晶積成電子製造股份有限公司（力晶6770）於19日下午5時許發布即時重大訊息，針對媒體報導美光將授權本公司1y奈米DRAM技術進行澄清。

力積電晚間發重訊澄清！（資料圖／翻攝畫面）

根據副總經理譚仲民的說法，雖然美光已停產的1y奈米製程有意授權給力晶，但該項合作仍需經過後續的協商及簽約，尚未正式確定。譚仲民強調，為避免外界因臆測性報導而產生誤解，特此發表澄清聲明。

報導指出，力晶在大廠的支持下，DDR4的量產將會受到助力，對未來營運帶來正面影響。然而，力晶與美光之間的合作意向書於一月十七日公布，具體的售廠及其他合作事宜仍待進一步討論。力晶重申，所有資訊均依據市場規定進行公開，若有虛假信息，將由公司負責。

