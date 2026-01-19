力積電突發重訊 美光授權DRAM製程非拍板定案「仍待確定」
力積電19號晚間發布重大訊息，針對媒體指出美光將授權1y奈米DRAM製程技術一事澄清。力積電副總經理譚仲民說，相關合作仍處於意向階段，尚待協商與正式簽約，並非已拍板定案。(請聽AI報導)
美光宣布與力積電簽署獨家合作意向書，將以18億美元收購力積電銅鑼P5晶圓廠的土地與廠房，媒體19號報導提到，此舉不僅可為力積電帶來可觀的一次性收益，美光可能對力積電進行1X、1Y、1Z等DRAM製程技術授權，為力積電保留中長期升級到先進DRAM的彈性，意味著力積電在大廠協助下，DDR4量產可望大幅提升。
對於市場傳出美光可能將1y奈米DRAM製程授權給力積電的消息，力積電發布重大訊息說明，該報導內容屬於臆測性解讀，與實際進度並不相符。
力積電表示，公司與美光已於1月17號同步公布意向書，內容涵蓋售廠及其他合作事項，但相關合作條件、範圍與技術內容，仍須在後續協商完成並正式簽署合約後，才能確定，為避免外界因臆測性新聞而誤導，特別發布重大訊息澄清。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)
