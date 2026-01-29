力積電突通知停止接單！晶相光深夜發重訊「尋找替代廠」：出貨恐受衝擊

財經中心／施郁韻報導

IC設計廠晶相光（3530）29日晚間召開記者會，發布重大訊息，指出收到晶圓代工夥伴力積電通知，2026年第2季起停止接單生產晶相光部份主要產品，將尋找替代的晶圓代工廠商。

晶相光發布重訊指出，力積電承接該公司訂單策略轉變，主因力積電產能配置調整策略。晶相光已掌握的供應產能，仍可支應既有營運需求，並可達成公司對2026年度的銷售目標。

晶相光提到，力積電為公司晶圓供應商，最近一年度進貨金額占比達58%，力積電29日下午通知，自今年第2季起停止接單生產晶相光部分主要產品，晶相光立刻啟動因應機制。

晶相光指出，供應結構變化，全面展開應變方向，包括與現有及潛在代工夥伴展開密切洽談，加速既有產品製程轉移與重新驗證作業，及推進中長期技術路線圖布局，確保品質、交期與客戶權益為最高原則，並審慎評估供應鏈調整對營運的影響。



