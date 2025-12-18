力積電總經理朱憲國將轉讓5百張持股 估市值約1775萬元

力積電總經理朱憲國將轉讓5百張持股。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電(6770)總經理朱憲國今申報將轉讓持股500張股票，以今力積電收盤價35.5元計算，市值約1775萬元。力積電表示，賣股跟個人財務規劃有關。

根據股市觀測站公告，朱憲國今申報透過一般交易轉讓力積電持股，預計12月21日至明年1月20日，轉讓500張持股，他於目前持股力積電1188張699股，預定轉讓完成後，持股688張699股。

受惠記憶體價格上漲，力積電自9月以來，股價漲幅超過1.2倍。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距

Costco明年將迎來7大變革 會員驗證、新開分店、結帳流程搶先看

台灣上榜還大進步！2025全球城市實力排名出爐

