力積電賣銅鑼廠不夠買設備升級製程 擬再發行GDR籌資

力積電 (6770) 上週六才剛宣布銅鑼廠以現金18億美元賣給美光，今 (20) 日甫公告董事會決議，擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR)，額度不超過4.2億股普通股。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電 (6770) 上週六才剛宣布銅鑼廠以現金18億美元賣給美光，今 (20) 日甫公告董事會決議，擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR)，額度不超過4.2億股普通股，籌資主要因應DRAM製程升級的設備購置，其中，保留10%~15%予員工認購，其餘85%~90%以GDR方式對外公開銷售，預計今年4月10日召開股東常會討論，並將全面改選董事。

力積電表示，辦理GDR的發行價格、實際股數等細節將授權董事會視市場狀況調整與決定。 力積電擬將銅鑼廠賣給美光取得 18億美元現金，為何還需辦理發行GDR籌資？力積電表示，賣廠是為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應公司未來發展的資金需求，銅鑼廠貸款達300多億元。

