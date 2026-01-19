力積電銅鑼廠18億美元售予美光意義為何？黃崇仁親揭盤算 強調不裁員！

力積電董事長黃崇仁。（圖／鏡週刊提供）

力積電於17日宣布，將銅鑼廠以18億美元賣給記憶體大廠美光，震撼全市場，今日股價直衝漲停，14萬張排隊等買，股價來到62元。力積電董事長黃崇仁也以員工信揭力積電營運重大調整，強調是「邁向AI時代關鍵一步」，並表示不會裁員。

「這將是力積電第四次轉型。」在力積電決定將銅鑼廠以18億美元賣給美光後，力積電董事長黃崇仁寄出員工信，感謝每一位同仁在轉型期給予公司的信任與支持，一起開創屬於力積電的AI新紀元。

業界分析，力積電銅鑼廠對於目前產能供不應求的美光來說，是可遇不可求的機會，有望快速投入產能，同時對力積電來說，成熟製程代工競爭壓力龐大，透過賣廠給美光，不僅可以獲得18億美元的資金挹注，還可以直接切入AI供應鏈，切入先進封裝，後勢看好。資金也相當買單，今日股價直衝漲停，超過14萬張等買。

黃崇仁表示，經董事會核准，公司將與美光科技（Micron）簽署意向書，計劃將銅鑼廠（P5）廠房，在正式合約簽定18個月內分階段轉讓予台灣美光，以協助美光加速並擴大其DRAM在台灣的佈局。P5的設備及人員，將在不裁員、不中斷營運的情況下，陸續轉回新竹廠區。

對於力積電來說，與美光的交易不只是賣廠，更因此納入AI時代下關鍵一環，也就是HBM供應鏈。黃崇仁指出，美光不僅以預付貨款方式預約我們的 HBM 後段晶圓製造（PWF）產能，將力積電正式納入其HBM供應鏈，與力積電建立長期的代工夥伴關係。美光也將協助力積電精進利基型DRAM代工事業，協助力積電切入下一代DRAM製程技術。透過與世界級記憶體大廠的合作，公司將得以優化自身財務結構、技術藍圖及營運體質，讓朝穏定獲利及永續發展的願景邁進。

他也在信中強調，視每一位同仁為最珍貴的資產，堅持不主動裁員，對於銅鑼廠的同仁，公司將會進行「有序遷回」的安置計畫。

透過這次資源的重新配置，力積電將汰換新竹廠區舊有設備及低毛利產品線，強化營運效能，公司將轉型為以 AI 應用為核心的專業晶圓代工廠，並專注於高附加價值產品線如 3D AI DRAM、WoW（Wafer on Wafer）、PWF （Post Wafer Fabrication）、矽中介層（Interposer）與矽電容（IPD）、PMIC、GaN/MOSFET、IGZO 及其它等應用于AI伺服器及AI邊緣運算領域的產品線。



