力積電銅鑼廠568億賣美光！開盤跳空漲停

▲力積電宣布銅鑼廠以18億美元現金賣給美光，消息激勵下，今日開盤跳空漲停。（圖／力積電官網）

[NOWnews今日新聞] 力積電上週末宣布銅鑼廠以18億美元（約新台幣568億元）現金賣給美光，消息激勵下，今（19）日開盤跳空漲停，鎖死在62元，也創下新天價，早盤也有超過14萬張正排隊等買，氣勢驚人。

力積電一開盤即跳空漲停，亮燈鎖死在62元，成交量1.9萬張，但截至目前為止仍有超過14.6萬張正排隊委買，大量資金持續湧入買盤，氣勢旺。

力積電宣布與美光簽署獨家合作意向書，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。

力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務體質，力積電還將在通過美光認證後被納入美光DRAM先進封裝供應鏈，同時也將與美光合作在新竹P3廠精進力積電現有的利基型DRAM製程，對力積電優化營運體質助益頗多。

而年初力積電就突襲宣布賣廠消息，也讓投資人紛紛欲進場買單，使得今日股價開盤就漲停，網友也幽默表示，果真是「相信黃董、年底就懂」。

