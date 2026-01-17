力積電銅鑼廠569億賣美光換AI入場券 「九命怪貓」黃崇仁背後盤算曝光

台灣半導體產業迎來震撼性的跨國結盟，力積電今（17）日宣布與全球記憶體巨擘美光科技（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將以18億美元（約新台幣569億元）現金，出售位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠房及設施予美光。

這項交易不單是廠產處置，更標誌著力積電全面轉型，藉由與美光在先進封裝與利基型DRAM技術的深度綁定，正式躋身AI供應鏈的核心環節。

美光砸18億美元擴張版圖

根據美光官方聲明，本次收購案聚焦於力積電銅鑼廠區約30萬平方英尺的無塵室空間。美光全球營運執行副總裁巴提亞（Manish Bhatia）指出，此次策略性收購將與美光在台灣既有的營運互補，特別是銅鑼廠與台中廠區相鄰，能大幅提升整體營運綜效。

美光計畫於2026年第二季完成交易，並從2027年下半年起，為其DRAM晶圓後段組裝製程帶來顯著產能貢獻，以因應AI時代下市場對高階記憶體溶液供不應求的現況。

「九命怪貓」黃崇仁的大手術：從製造轉向AI晶圓代工

被業界稱為「九命怪貓」的力積電創辦人黃崇仁，再次展現其扭轉乾坤的經營手腕。黃崇仁表示，這一波AI應用潮帶動了DRAM景氣翻揚，銅鑼新廠順勢成為雙方合作的支點。透過售廠，力積電不僅能強化財務體質，更換取美光協助其新竹P3廠精進利基型DRAM製程，並納入美光先進封裝供應鏈。

黃崇仁強調，力積電將重組旗下三座12吋與兩座8吋廠資源，未來將專注於3D AI DRAM、3D晶圓堆疊（WoW）、中介層（Interposer）等高附加價值產品，逐步淘汰低毛利的非AI業務。

避開成熟製程殺價競爭

這項合作計畫背後反映力積電避開成熟製程紅海的戰略轉移。力積電總經理朱憲國指出，公司將在確保生產不中斷的前提下，將銅鑼廠的人員與設備有序遷回新竹廠區，利用汰換舊設備的契機精簡產品線。

相較於聯電與世界先進，力積電的優勢在於其擁有DRAM整合經驗，黃崇仁過去曾公開嗆聲，強調聯電缺乏DRAM技術、世界先進缺乏12吋廠，而力積電透過3D堆疊技術，能將記憶體像蓋大樓一樣疊在邏輯晶片上，大幅提升傳輸速度，這正是AI高速運算所需。

強化台灣AI全球地位 後續正式契約待定

此項合作對於台灣半導體產業鏈具有高度象徵意義，力積電指出，雙方具體合作細節仍須依據正式契約條款而定，但在取得監管核准後，預計今年第二季可完成交割。

這次結盟不僅提升台灣在記憶體先進封裝的技術水準，也透過與美光的長期代工關係，鞏固台灣在全球AI科技競爭中的關鍵戰略地位。不論對面臨轉型壓力的力積電，或是急需產能擴張的美光，這場18億美元的交易，無疑是一場互取所需的豪賭。