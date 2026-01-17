力積電銅鑼P5晶圓廠 568億售美光

台美關稅定案隔天，科技界動作頻頻。力積電17日公告和記憶體大廠美光科技（MU）簽署獨家意向書，以18億美元（約新台幣568億元）現金出售苗栗銅鑼的P5晶圓廠給美光，雙方將建立長期的DRAM先進封裝晶圓代工關係，力積電則完成躋身AI供應鏈的結構性轉型。

台驊集團創辦人暨控股總經理顏益財分析，隨著關稅底定，國內廠商擴大赴美投資，將進一步帶動全球物流的移轉速度，包括建廠需求、原物料的需求都會有，且因為半導體與相關產業的需求複雜，拉高物流門檻，海空聯運、空運及海運都會有新的商機。

對於赴美設廠，顏益財直言，沒有想像中那麼樂觀、也沒有那麼容易，因為在美生產成本至少高台灣2、3倍，毛利率沒有40％的中小型供應商，很難跟進投資設廠，供應鏈要整個大移轉沒有這麼輕鬆，川普一連串作法，很大部分是政治語言，目的是為了救選情。

美光表示，這次交易涵蓋一座現有300mm（12吋）晶圓廠，無塵室面積約30萬平方英尺，美光將在完成交易後，分階段導入設備並擴充DRAM產能，以因應AI與資料中心帶動的高效能記憶體需求成長，該收購案預計於2026年第2季完成，並在2027年下半年起對美光DRAM晶圓產能產生實質貢獻。

力積電解釋，此次將銅鑼廠房及廠務設施售予美光，可建立長期的DRAM先進封裝晶圓代工關係，也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術，不僅有利強化財務體質，更藉全球記憶體景氣翻揚，躋身AI供應鏈重要環節。市場解讀，美光透過預付款或長約方式，確保後段產能支援，力積電也能降低轉型初期不確定性。