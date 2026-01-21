力積電：DRAM需求強勁 P3廠3萬片產能將升級

力積電表示，DRAM需求強勁。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電(6770)今遭外資大賣3.52萬張，股價下跌逾8%，收62.6元；力積電晚間指出，鑒於記憶體景氣快速翻升，繼與美光簽訂合作意向書後，力積電隨即展開DRAM製程精進計畫，預計將該公司P3廠現有月產逾3萬片的DRAM生產線升級，以回應下游記憶體IC設計客戶發展容量更高、速度更快DRAM的強勁需求，爭取缺貨價揚商機。

目前力積電新竹12吋晶圓廠區擁有每月5萬片的記憶體產能，主要以2x奈米製程為客戶提供DRAM、Flash代工服務。因應全球 DRAM市場受惠AI應用爆發，呈現長期供不應求趨勢，該公司近月以來，感受到客戶端的強大需求壓力，因此決定啟動提升記憶體製程的新投資計畫。

廣告 廣告

力積電表示，為爭取時效，該公司董事會已於近日針對投資新設備提升DRAM製程的規畫通過增資案，配合銅鑼廠售予美光、雙方策略合作的合約在第二季簽訂，待力積電今年度股東常會通過後，將根據經營團隊的規劃儘速展開設備採購作業，將該公司 P3廠現有月產逾3萬片的DRAM生產線升級。

力積電透露，根據雙方已簽署的意向書，該公司除將長期提供美光DRAM 後段先進封裝代工服務之外，美光也將協助力積電P3 廠的DRAM製程精進，這項技術提升計畫的快速執行，將能讓力積電的DRAM代工製程穩健推進，除將協助國內外記憶體設計業者發展容量更高、速度更快的高規格產品，同時也將使該公司的WOW(晶圓堆疊)的代工服務更具競爭力，滿足大型終端客戶在 AI 應用的需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

唯一台灣企業被點名！川普就職週年細數政績 台積電也上榜

美股收盤》川普再掀關稅風暴！道瓊重挫870點 台積電ADR下殺4.45％

白白浪費錢！專家點名7項「日常最不應該」的支出

