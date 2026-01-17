力積電569億元出售銅鑼廠！ 與美光結盟搶攻AI記憶體市場

力積電（6770）於今（17）日傍晚突發重訊，宣布與美商美光科技（Micron）簽署獨家合作意向書，將位於苗栗縣銅鑼的P5廠以18億美元（約569億元新台幣）現金售予美光。雙方將建立DRAM先進封裝長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。

此項策略性合作將使力積電轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示：「這波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。」他強調，此合作將顯著提升國內記憶體技術水平和供應鏈完整性，強化台灣在全球半導體產業的關鍵地位。

針對內部營運調整，力積電總經理朱憲國指出，公司將在確保生產不中斷及不影響FAB IP業務的前提下，將銅鑼廠的人員、設備及產品線有序遷回新竹廠區，並在汰換新竹廠區老舊設備的同時，逐步淘汰低毛利產品，以降低對成熟製程代工業務的依賴，強化營運體質。

美光全球營運執行副總裁巴蒂亞（Manish Bhatia）表示：「此次策略性收購現有前段製程無塵室，將與目前在台營運互補，使我們提升產能，在需求持續超越供給的市場中，更好地服務客戶。」美光新聞稿說明，此次交易涵蓋一座現有300mm（12吋）晶圓廠，無塵室面積約30萬平方英尺。

法人分析，此交易不僅是美光擴充DRAM產能重要布局，也有利力積電創造轉型契機，躋身AI記憶體供應鏈的重要一環。美光預計在完成交易後，分階段導入設備並擴充DRAM產能，以因應AI與資料中心帶動的高效能記憶體需求成長，預期自2027年下半年起，為其DRAM晶圓產能帶來顯著貢獻。

黃崇仁進一步指出，未來力積電將瞄準AI供應鏈，重組原有三座12吋、二座8吋晶圓廠的生產資源，專注於AI應用所需的3D AI DRAM、ＷｏＷ（Wafer on Wafer）、矽中介層（Interposer）、矽電容（IPD）、電源管理IC（PMIC）及功率元件（GaN／MOSFET）等高附加價值晶圓代工產品，並逐步減少非AI相關的業務，優化產品組合以提升長期獲利能力。

力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊（WoW）、中介層（Interposer）等先進封裝技術和材料，在通過美光認證後被納入美光DRAM先進封裝供應鏈。法人推估，此交易案對力積電EPS貢獻度至少10元起跳。

雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。

