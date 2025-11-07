力組國家隊救國旅！ 賴清德喊話：盼2030年觀光產值突破兆元

▲ 示意圖／資料照

台北市 / 林李翰 綜合報導

2025 ITF台北國際旅展今（7）日起一連四天在南港展覽館登場，總統賴清德出席開幕典禮致詞時表示，國旅有3大優勢，包括連續假期變多、社會照顧變多、旅宿業開放外籍移工；政府將全力推動觀光立國目標，力拚2030年國內觀光產值突破兆元，雖有三大優勢，但如果國旅和國外費用差不多，國人可能優先選擇到國外旅遊，喊話「國旅一定要加油」。

ITF 台北國際旅展今日至10日在南港展覽館一館登場，攤位有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與。總統賴清德致詞表示，台灣以觀光立國，要善用好山、好水、好風情，還有美食、美景與美麗的多元文化，推動無煙囪觀光產業，帶動經濟發展，造福國人。首先要設定目標，去年國旅的觀光產值已經有8378億，盼在2030年能達到兆元產值的目標。

賴清德指出，國旅的3大優勢條件，第一、放假的時間增加了，從今年開始有9次連續假期，總共有33天的假；第二、台灣經濟不斷增長，政府也做了很多社會投資，如0至6歲國家一起養、高中職免學費、私立大學每人每年補助3.5萬、長照3.0、特定族群免稅等，讓家庭的可支配所得增加了。第三是外籍移工要開放旅宿產業，用中階技術工來協助旅宿產業的人力問題。

賴清德強調，國旅有非常大的挑戰，就是因為連假多了，如果觀光品質差不多，花的費用差不多，國人可能優先選擇到國外旅遊，所以國旅一定要加油。三個條件固然有利於國旅推動，但也非常適合國外旅遊推動。

賴清德指出，去年到日本旅遊的國人600多萬人次，因為交通費用便宜，所以接下來就是要做到國旅國家隊、或入境國際旅遊的國家隊，觀旅業者、觀光協會、觀光署、勞動部、交通部等要合作，行政院部部都是觀光部，身為總統不能置身事外，要組成國家隊來推動。

另外賴清德提到，旅宿產業鏈要持續精進、服務品質提高，要比照國外競爭，因為現在國旅跟以往不同，也就是飯店的競爭對手不是隔壁、也不是同縣市或全台灣，是跟國際競爭。

