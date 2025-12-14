力與美的派對！農業部與中華職籃邀請您賞花看球！

圖3_農業部林家榮主任秘書擔任球賽開球嘉賓。

農業部輔導台灣花店協會與中華職籃球團合作，於新北市新莊體育館推出「國產花卉職籃跨域推廣」系列活動，12月13、14日以「『蘭』動全場，特攻無懼」為題，舉辦國產花卉主題日，巧妙運用「蘭」花與「籃」球的諧音創意，並結合中信特攻的隊名，象徵臺灣蘭花特攻勇闖全世界，無所畏懼。農業部林家榮主任秘書昨（13）日擔任球賽開球嘉賓，林主秘表示花卉產業一直是臺灣的驕傲，深受國內外肯定，本次把花卉帶進球場，就是希望更多民眾在生活中接觸、欣賞、喜愛國產花卉，邀請大家「有愛就行動，送花最感動」，踴躍採購國產花卉。現場除以花藝造景布置超吸睛「國產花卉主題拍照區」，並提供350份蝴蝶蘭、文心蘭、常春藤等花卉限量小禮物，讓球迷把優雅時尚帶回家！

花粉、球迷請進場！ 以蘭花與籃球共享節慶氛圍

農業部指出，國產花卉千姿百態，種類繁多，其中臺灣蘭花不僅銷往全球，品質也深獲國內外消費者青睞。本次花卉跨域活動是國產花卉與職籃首度合作，將國產花卉與體育賽事創新結合，球場變身華麗花卉派對！12月14日及31日將在中信特攻主場新莊體育館各分別送出200份聖誕及跨年應景花卉小禮，並在14日加碼推出40組聖誕花禮DIY現場手作課程，邀請球迷親手製作充滿節慶氣氛的小盆栽，一同歡慶聖誕節。農業部籲請喜歡體育與花卉的民眾們購票進場，親身感受熱血激情及清新優雅交織出的力與美。

多元推廣布局 打造花卉新生活

我國花卉產業近期受到美國對等關稅影響，為強化整體競爭力，農業部以公共場域布展、建構新興銷售通路、啟蒙課程等多元方式拓展花卉內需市場，讓國人能在生活各處感受臺灣蘭花與多樣花卉之美。本次透過花卉跨域結合體育賽事擴大推廣，期待大家把對運動的熱情，一起延伸到支持臺灣的花卉產業，讓「看花、愛花、用花」的生活習慣深入每個家庭。

(資料來源：農業部)