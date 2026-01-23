力行產業道路小貨車墜谷 駕駛受困.乘客自行脫困

中部中心／張家維 南投報導今天（23日）中午11點左右，南投仁愛鄉力行產業道路17公里處，發生一部小貨車翻落山谷約100公尺深，車上女乘客自行脫困、男駕駛受困車內，警消偕同民間搜救隊趕到救援。

小貨車就卡在樹叢間，擋風玻璃撞得碎成蜘蛛網狀，車內的女性乘客，自行脫困，頭部手部受傷；駕駛則一度受困車內，救難人員趕到，將人救出。





方向盤卡死！ 南投小貨車墜谷100公尺深 駕駛一度受困

疑機械故障方向盤卡死 力行產業道路小貨車墜谷100公尺深 （圖／警方提供）









23日中午11點多，張姓駕駛開小貨車載女性友人，行經仁愛鄉投89縣道力行產業道路時，車輛翻落山谷。

廣告 廣告





方向盤卡死！ 南投小貨車墜谷100公尺深 駕駛一度受困

疑機械故障方向盤卡死 力行產業道路小貨車墜谷100公尺深 駕駛一度受困（圖／警方提供）









第一時間擔心翻落地點太深，難以接近，民間搜救隊立刻出動協助，實際到場勘查，車子墜落在約100公尺深的山谷，垂直無法接觸，還好發現橫向有鄰近路面可抵達。駕駛因墜落猛烈撞擊受傷、困在車內動彈不得。張姓駕駛被救出時，意識清楚，他向救難人員表示，因為機械故障，方向盤突然整個卡死，才會車輛失控墜落山谷，車內兩人受傷送醫，確切的肇事原因，警方進一步釐清。





方向盤卡死！ 南投小貨車墜谷100公尺深 駕駛一度受困

車內女性乘客自行脫困 張姓駕駛被救出 意識清楚、受傷送醫（圖／畫面來源：神鷹搜救隊提供）









原文出處：方向盤卡死！ 南投小貨車墜谷100公尺深 駕駛一度受困

更多民視新聞報導

武嶺恐怖車禍！ 婦疑疲駕衝對向"失控墜谷"幸僅輕傷

中橫台8線嚴重車禍！東華男大生「過彎失控」墜谷 失去意識送醫不治

北捷宣布新公告「旅客進站勿用行動電源」 若出事將求償

