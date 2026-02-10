力衝「五大信賴」產業！金管會開放保險業投資 鼓勵銀行放款

為配合政府扶植五大信賴產業，金管會今天(10日)宣布，開放保險業得直接或間接投資以及放款給予經目的事業主管機關認定包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊5大信賴產業。另外，為鼓勵本國銀行積極對5大信賴產業授信，也提出相關獎勵方案。

金管會此次開放保險業投資「五大信賴」產業，有3項投資管道。一是直接投資，開放保險業得依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」以及「其他配合政府政策資金運用」規定直接投資五大信賴產業。二是間接投資，也就是開放保險業得透過證券投資信託事業或證券商轉投資子公司設立的私募股權基金、依照「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」取得資格函的私募股權基金，以及國家級投資公司所設立之國內基金及私募股權基金，間接投資五大信賴產業。第三則聯合參貸管道，也就是開放保險業得擔任聯合貸款案參加行，辦理經外國中央政府、外國中央政府所設立信用保證機構或經濟合作發展組織(OECD)公布的官方輸出信用保證機構提供保證或保險的放款業務，而放款用於五大信賴產業。

廣告 廣告

鑒於行政院已於114年7月8日核定「五大信賴產業推動方案」(下稱推動方案)，為配合國家重點政策及產業發展需要，獎勵本國銀行對五大信賴產業提供融資協助，並使我國金融業得以於穩健成長原則下，持續發揮協助整體經濟結構轉型及產業發展功能，提高產業競爭力，金融監督管理委員會(下稱金管會)已訂定「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」，鼓勵本國銀行得於兼顧風險原則下，積極對五大信賴產業辦理授信。

另外，金管會也鼓勵本國銀行辦理5大信賴產業放款，若推動有成，將予以獎勵。實施期間從今年4月1日起算，至2028年年底結束。金管會設定的放款目標值，在經濟成長率符合行政院主計總處預期正數情形下，第1期，也就是今年4月1日至12月31日共9個月，本國銀行對五大信賴產業放款增加目標值為新台幣1,200億元。第2期及第3期的目標值，將視前期執行情況再逐年調整修定。

若銀行有達到目標，金管會將給予優等以及甲等獎勵。包括可申請簡易型分行變成為一般分行、轉投資金融相關事業及非金融相關事業採自動核准、申請增設國內分支機構時，於相關評比項下，予以加分以及申請設立國外分支機構，符合規定條件者，優先核准等。(編輯：宋皖媛)