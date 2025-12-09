力邀臺商回流投資 黃偉哲與亞洲臺灣商會聯合總會簽署合作備忘錄





為了邀請更多臺商鮭魚返鄉，黃偉哲市長日前在駐新加坡童振源大使見證下，與亞洲臺灣商會聯合總會陳舒琴總會長共同簽署合作備忘錄，未來市府將提供亞總臺商會員返回臺南投資之三合一綠色通道服務，由單一窗口協助臺商投資、購置房產及復籍定居等相關行政諮詢，強化簡政便民與降低資訊不對等，協助臺商排除回流投資可能的各種障礙。

黃偉哲表示，臺南是台灣的歷史門戶，擁有創新研發、半導體與AI產業鏈、優勢產業聚落的多項優點，加上做為半導體S廊帶核心，同時擁有南科跟沙崙智慧綠能科學城，而台積電的先進製程幾乎都在南科，也帶動整個半導體供應鏈在台南群聚。此外，更有許多傳統產業群聚在臺南，汽車零組件、金屬、機械、塑膠、紡織等都有許多產業隱形冠軍，因此市府也積極協助廠商導入AI、數位轉型、產業升級，讓臺南成為海外企業投資的最佳選擇。

黃偉哲說，臺商朋友勇闖天下的精神，是臺灣能在全球經貿版圖中佔有一席之地的關鍵力量，誠摯邀請臺商朋友選擇台南這座充滿潛力的城市，加碼投資、深耕合作，這次很高興能跟亞洲臺灣商會聯合總會攜手合作，提供有意落腳臺南的亞洲臺商在投資、購地與戶籍方面的行政諮詢服務，也期盼借助陳總會長以及亞總幹部之力，多加協助宣傳臺南投資優勢，共創雙贏。

市府經發局指出，自108年1月至114年11月期間，台南新增2963億元投資額，創造3,928億元產值，增加62,492個就業機會，為地方經濟注入強勁動能。台南的招商成果不僅鞏固了傳統產業與高科技領域的競爭優勢，也推動產業上下游鏈結，促使周邊中小企業及創新型企業同步成長。

