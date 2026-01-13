力阻張文傷重犧牲 北車M8出口設「余家昶義舉紀念碑」今揭牌

即時中心／徐子為報導



台北捷運、中山南西商圈上（12）月19日晚間5許，發生隨機攻擊傷人案，釀成4死11傷，其中，57歲桃園男子余家昶第一時間見義勇為，力阻兇手張文身體被利器穿刺，傷重不治。為紀念余先生義舉，台北捷運公司在台北車站M8出口通道牆面設置紀念碑，表達最深的敬意與懷念。





今（13）天由台北市副市長林奕華、北捷董事長趙紹廉率相關主管參與揭牌儀式。



北捷公司表示，為感念余家昶先生於1219事件見義勇為、捨己救人的崇高精神，在台北車站B1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌，以表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。



北捷說明，紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余先生永垂不朽的精神。紀念碑全文為，「余家昶先生見義勇為殉難紀念」余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而，余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。」



紀念碑文末為「正氣長存、浩然永在，台北大眾捷運股份有限公司敬立，願先生安息，英勇精神永垂不朽」。





