力阻張文而傷重犧牲 立院內政委員會通過「余家昶入祀忠烈祠」臨時提案

即時中心／徐子為報導



台北捷運、中山南西商圈於19日晚間5許，發生隨機攻擊傷人案，釀成4死11傷，其中，57歲桃園男子余家昶第一時間見義勇為，力阻兇手張文身體被利器穿刺，傷重不治。立法院內政委員會今（22）天通過臨時提案，為感念余家昶義行，在尊重家屬意願的前提下入祀忠烈祠，由原籍地方政府提報辦理。對此，內政部長劉世芳說，若桃市府依規申請「我們願意全力協助」。





本週立院內政委員會輪值召委是藍委黃健賓，今議程邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。



台北市府表態，將頒褒揚狀給余家昶，也會協助向中央申請褒揚令，盼能讓余入祀忠烈祠。朝野立委今時質詢時都關切該議題，對此，劉世芳答詢回應，會尊重家屬，她跟蔣萬安也非常認同，由於余的原籍在桃園，若桃園市政府願比照「鏟子超人」方式申請，「我們願意全力協助」。



立院內政委員會今上午通過臨時提案，提案指出，依據我國褒揚條例規定，倘「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，是以內政部據該條例，褒揚因救助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情不幸病故之林鴻森先生並入祀桃園忠烈祠。



提案表示，而12月19日晚間於台北車站發生重大計劃性殺人事件，余家昶先生捨命抵禦歹徒，大幅度降低可能的傷亡，挽救眾多民眾生命安全，惟余家昶先生不幸因傷重不治身亡。為感念余家昶先生義行，在尊重家屬意願下，予以協助，依據褒揚條例程序，由原籍地方政府提報辦理。



今稍早余母出面受訪時指出，余家昶從小受到父親影響，父親曾參與忠烈祠興建規劃，他經常跟隨前往，培養出助人為樂、見義勇為的性格。她表示，兒子個性耿直，看到不平之事總會挺身而出，如今雖然難以承受白髮人送黑髮人的痛，但對兒子救人之舉感到無比驕傲，也盼能有機會入祀忠烈祠。







