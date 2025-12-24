力鵬停產尼龍粒近半產能 影響約9%營收

（中央社記者曾仁凱台北24日電）繼力麗10月宣布聚酯粒將減產6成、瓶用酯粒全面停產後，力麗集團關係企業力鵬今天也公告，受全球產能供過於求影響，決定尼龍粒部分產線停工，約9%的營收將受到影響。

不過力鵬強調，停產雖然造成減少部分營收，但停產項目皆為虧損狀況，停產對公司財務、業務不致造成不利影響。

力鵬發言人陳漢卿向中央社記者表示，最近尼龍上游原料CPL（己內醯胺）價格一直跌，造成尼龍粒價格跟跌，現在都是虧錢在賣。他認為，中國產能過剩，價格太便宜，市場「回不去了」，總不能一直失血，公司決定部分停產。

力鵬原本的尼龍粒年產能約40.59萬噸，但從2022年到2024年，實際產量分別只有8.66萬噸、7.86萬噸和10.07萬噸，稼動率皆不到3成。

力鵬表示，尼龍粒市場產能過剩，淪入低價競爭環境，需求未見復甦且持續萎縮；考量當前市場環境下難以維持尼龍粒全部產線生產，因此決定停止部分產線生產，停工年產能大約22.94萬噸，減產幅度約56.5%。

在此之前，力麗同樣不敵中國低價傾銷，今年10月初宣布瓶用酯粒等部分產品線停工，影響約15%營收，不過相關虧損也跟著減少，反而有助整體獲利提升。（編輯：張良知）1141224