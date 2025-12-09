力麒都更惹爭議2／山岳建設跳票落跑雙北數百住戶哀號 都委會分析情勢對住戶不利

山岳建設開發在臉書上傳簡報照片，對外介紹山岳建設與董事長楊澤世。（翻攝山岳開發建設臉書）

除了汐止兩起都更案爆糾紛外，山岳還在新北市中和區南勢角與台北市文山區木柵景美女中附近，至少有四處都更案、逾兩百戶出現爭議。都委會委員也提醒南勢角都更戶，因土地及建物產權已過戶給山岳且設定貸款，時間拖愈久，現住戶可取回的權益愈少，建議儘快組成自救會並委任律師，循司法途徑維護自身權益。

「山岳採用的手法相似，都打著都更合建口號，藉口所有權人統一可加速都更，並表示可提供保證金給住戶，取得住戶信任後，便以買賣附買回合約的模式，讓住戶把產權過戶到公司名下。」業內人士觀察。

像是爆發爭議的南勢角都更住戶L媽媽就對本刊說，五年前跟山岳說好一坪換一坪，當時二十六坪的房子，可賣一千三百萬元到一千五百萬元，但山岳只支付九百萬元的一半，另一半也沒拿到。「我還自己找代書處理流程，但沒想到還是被騙了，很後悔把房契交給山岳。」她哀怨地說。

山岳建設在北市文山區的都更案，與德安開發合作，一度傳出有類似糾紛，但已解決。

其中，汐止兩案更分別轉賣給合建者美亞鋼鐵（簡稱：美亞）與力麒，南勢角與木柵案所有權人為山岳董事長楊澤世，前者信託給凱基銀行與京城建經，後者也信託給京城建經。

目前南勢角都更案實施者已交由美亞接手，但美亞於去年十二月審查會中才得知，山岳與現住戶簽署私契約（指買賣附買回合約），沒想到有那麼多爭議。當時都委會委員明確表示，該合建案件並無「代拆」機制，如美亞未能與現住戶協調完成，將面臨無法拆除地上物，須妥善研擬現住戶拆遷安置計畫。「代表美亞不與原住戶達成協議，都更案很難繼續推動下去。」業內人士分析。

這次爆發都更連環爆的山岳，董事長楊澤世對外宣稱「久居國外」。有關公司營運、公開場合多由總經理林晨對外出面處理，包含連公司與住戶簽署的買賣附買回合約，也由林晨代簽。一位山岳前員工則對本刊指稱，「公司今年開始發不出薪水，人員大量離職。」業內人士也多數表示，「沒聽過山岳這家公司。」

山岳建設董事長楊澤世（右）久居國外，對外接洽與合約簽訂多由總經理林晨出面處理。（翻攝山岳開發建設官網）

經本刊調查，楊澤世、山岳與關係戶的跳票張數與金額分別高達78張、4億7000多萬元；法院本票裁定也逾50筆，累計至少欠下逾10億元債務。

對於山岳在雙北頻爆都更糾紛，有數百住戶受害一事。台北市與新北市都市更新處都表示，原住戶與建設公司簽署契約為私權範疇，並非都市更新審議範圍。「對於已在審議的案子，都更處基於協助立場，會督促實施者（力麒）與住戶溝通協調，提出保障地主的方案進行討論，合理保障現住戶的權益。」新北市都更處官員說。

都委會委員也提醒南勢角都更戶，該案土地及建物產權已過戶給山岳且設定貸款，未來土地及建物若經銀行拍賣，需先償還現有債務，利息隨時間不斷增加，時間拖愈久，現住戶可取回的權益愈少，建議儘快組成自救會並委任律師，循司法途徑維護自身權益。

