力麒都更惹爭議3／都更合建地雷多 律師提醒「三不一要」自保

都更中心提供包含都更、社宅等活動資訊，建議都更民眾向都更中心或各縣市都更處詢問。

從山岳連環爆來觀察這幾起都更案陷阱，宏道法律事務所律師蔡志揚直言，都更合建通常都會以簽訂「合建契約」，並透過第三方信託的方式，來保障地主與建商雙方權益，山岳以簽訂『買賣附買回合約』的方式合建都更，對住戶極具風險。

「買賣附買回合約」則將合約分成兩部分，首先由甲方將資產賣給乙方，但雙方另約定，甲方在未來特定期間內，用約定價格把同一資產買回。簡單來講，即「保有東西賣出去，但在未來買回的權利」。

但因為「買賣附買回合約」的法律性質是「買賣」，若乙方無力執行或蓄意違約不執行「附買回合約」時，甲方的資產已移轉至乙方名下，便會導致失去資產所有權。

力麒建設是上櫃公司，公司形象與評價良好，近年來陸續推案。（今周刊提供）

蔡志揚表示「山岳以簽訂『買賣附買回合約』的方式合建都更，即便建商未遇到資金周轉問題，也可能因為房價上漲，無良建商評估『違約金』低於『房價漲幅價差』，而選擇違約，都更戶不得不防。」他說。

究竟都更民眾該如何自保呢？蔡志揚建議：第一、不要簽訂買賣附買回契約，風險非常高；第二、若與建商合建，土地不要提供給建商設定抵押；第三、小心話術，不要因小失大；第四、簽訂契約前，一定要先諮詢專家或律師。

都更爭議連環爆，也讓人看到都更整合階段的資訊不透明與安全漏洞。建議有意參與民眾，事前可向各縣市都更處、都更中心等單位詢問，多方了解查證，勿輕信建商的一面說詞。

