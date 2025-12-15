功不可沒！王大陸遭虧「1人搞倒33人」改變兵役制度 網笑爛：大陸尋奇護國有功

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

藝人王大陸遭爆砸360萬造假病歷閃兵，沒想到案件爆發後竟意外扯出一連串台灣藝人閃兵大隊，其中包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖等多位明星，震驚圈內外。國防部日前宣布，將修正免役、替代役體位標準，提高BMI、身高、高血壓等門檻。財經網紅猛虧王大陸改變了台灣兵役制度，「功在國家，必須申請忠烈祠。國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）。」

藝人王大陸遭爆砸360萬造假病歷閃兵，沒想到案件爆發後竟意外扯出一連串台灣藝人閃兵大隊，其中包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖等多位明星（圖／翻攝畫面）

根據修正草案，常備役體位BMI值維持現行16.5≦BMI≦32；替代役體位A級 15≦BMI＜16.5 或 32＜BMI≦37.5；替代役體位B級 BMI＜15 或 37.5＜BMI≦45；免役體位BMI＞45。

至於身高部分，現行常備役體位從158公分≦身高≦195公分改為只要身高≧150公分，刪除最高限制；145公分≦身高≦149公分為替代役A級，身高≦144公分則免役。另外，血壓、脊椎、扁平足等也有新規定，會依狀況分為替代役體位A級、B級。

財經網紅胡采蘋昨（14）日在臉書發文，先是感恩讚嘆國防部修改免役規定，表示王大陸1人閃兵「搞倒33人」，還牽扯出不少藝人「跑出來自首偽造病歷」。她指出，王大陸不僅「戰績接近40人」，還因此改變了台灣的兵役制度，讓標準變得更加嚴格，她忍不住笑虧，王大陸根本就是2025年度藝人，「功在國家」，「國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）。」

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應：「王大陸的一小步，是國軍前進的一大步，真的該頒獎了！」、「大陸尋奇真的功不可沒」、「真是滿滿的大平台呢……」、「貢獻出一整個閃兵大平台」、「王大陸真是用心良苦！」、「護國有功，國防部要不要頒個榮譽獎章給他」。



