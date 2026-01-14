「功夫浣熊」率可愛動物大逃亡 《萌寵列車》導演一句話嚇壞動畫師
法國動畫片《萌寵列車》集結可愛動物和犯罪、冒險類型電影等截然不同的元素，打造一趟緊張刺激毫無冷場的火車大逃亡，中文版配音將於農曆春節登場，盼大人小孩都能樂在其中。
本片是法國知名視覺設計師班諾特達菲斯，以及剪輯師尚克里斯蒂安塔西攜手執導的第一部動畫長片。兩人參與過多部動畫幕後工作，加上本身都是類型電影的愛好者，製作過程很享受在類型片框架中大玩各種元素，並從《煞不住》《飛越奪命橋》等經典電影吸取分鏡、動作、氣氛和節奏等靈感。可愛之餘，也有相當緊湊的打鬥、災難場景。
片中可愛動物雲集，從腦筋動得快又擅長武打的主角浣熊，到可愛聰明的橘貓、剛正不阿的警犬、有明星光環的大蛇、超市吉祥物烏龜與熱帶魚等性格、背景迥異的動物角色。團隊期盼讓每隻動物都活起來，讓觀眾留下深刻印象，甚至把自己的心境與經歷投射在這群動物身上。對此導演尚克里斯蒂安塔西笑稱：「當你告訴動畫師，同一個鏡頭可能要讓15個動物角色同時動起來時，他們的表情通常很驚恐。」
尚克里斯蒂安塔西坦言，他常看到一個景象，就是孩子們看動畫電影看得起勁，但陪在一旁的家長卻乏味地滑手機，「這很讓人心痛，因為家長們很無聊，孩子也失去與父母交流的機會。因此我們一開始就立下目標，要讓《萌寵列車》成為一部大人、小孩都能樂在其中的電影。」
故事描述耶誕節前夕，自稱「獵鷹」的浣熊為了讓一起住在車站、無家可歸的動物夥伴們共享一頓豐盛大餐，鋌而走險加入蜜貛漢斯的犯罪計劃，將火車上的食物洗劫一空，卻不知道自己只是漢斯復仇計畫的棋子。眼看漢斯劫持整輛火車，人類早已被疏散驅離，高速行駛的列車上只剩下一隻隻六神無主、驚慌失措的寵物。當中有網紅貓狗、警犬、明星大蛇、超市吉祥物烏龜與熱帶魚。自責的獵鷹為彌補錯誤，不惜一切要拯救大家。這群養尊處優的寵物是否能在獵鷹的帶領下化險為夷？《萌寵列車》中文配音版將於2月13日在台上映。
