功夫皇帝當「新人」！李連杰零片酬演短劇 坐擁80億身家甘願抬轎原因曝

娛樂中心／程正邦報導

現年 62 歲的國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，近日宣布了一項震驚演藝圈的計畫。他於 1 月 31 日現身重慶璧山區，出席武俠短劇《源力江湖》的開鏡儀式。令人訝異的是，這位身價據傳高達 20 億港幣（約台幣 80 億元）的巨星，竟以「零片酬」形式特別出演，並自嘲為「短劇界的新人」，希望推動精品化短劇與傳統武學的傳承。

李連杰表示，零片酬拍短劇是為了提拔新人，推廣中國武術。（圖／翻攝李連杰微博）

為了文化不計身價：李連杰霸氣回應「掉價論」

自從李連杰近年減少商業電影拍攝後，外界對其動向高度關注。此次跨足被視為「草根」的短劇市場，不少網友質疑這位國際巨星是否「掉價」。對此，李連杰在致詞時感性回應，自己最大的夢想是讓年輕一代理解武術精神，而短劇正是現代最能觸及大眾的媒體型態。

李連杰強調，這次合作並非商業買賣，而是他「築夢計畫」的一部分。他自願擔任「綠葉」，目的是為了扶持如武術全能冠軍孫琳雅、實力派演員杜亞飛等具備真功夫的新秀，幫助他們走向國際舞台。

李連杰之前住院淡出螢幕，如今返老還童頻在社群曝光，網路瘋傳他「移植少林武僧秋風心臟」、「全身貼人造皮」的驚悚傳聞。（圖／翻攝自微博）

官方加持與精品化：打破短劇「低質」標籤

《源力江湖》不僅有國際巨星坐鎮，背後更有重慶市璧山區文化和旅遊發展委員會的官方支持。這部作品被視為短劇市場「精品化」的轉折點，李連杰不僅出鏡，更會親自在片場指導動作戲，確保一招一式皆為真功夫。

李連杰看中短劇快節奏、易分享的特性，認為這是在碎片化時代推廣傳統文化的最佳路徑。官方背書透過文化部門的參與，試圖扭轉大眾對短劇「低成本、劇情粗糙」的刻板印象。

對於換器官傳聞，李連杰曾脫衣澄清沒有手術痕跡。（圖／翻攝自微博）

網友熱議：是巨星下凡還是產業革命？

李連杰的「下沉式」挑戰引發陸網兩極討論。支持者認為：「有這種等級的教頭坐鎮，短劇的動作水準將提升到電影級別」；也有人感嘆：「連李連杰都拍短劇了，可見這個行業的產值已不容小覷。」

