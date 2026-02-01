功夫皇帝當「新人」！李連杰零片酬演短劇 坐擁80億身家甘願抬轎原因曝
娛樂中心／程正邦報導
現年 62 歲的國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，近日宣布了一項震驚演藝圈的計畫。他於 1 月 31 日現身重慶璧山區，出席武俠短劇《源力江湖》的開鏡儀式。令人訝異的是，這位身價據傳高達 20 億港幣（約台幣 80 億元）的巨星，竟以「零片酬」形式特別出演，並自嘲為「短劇界的新人」，希望推動精品化短劇與傳統武學的傳承。
為了文化不計身價：李連杰霸氣回應「掉價論」
自從李連杰近年減少商業電影拍攝後，外界對其動向高度關注。此次跨足被視為「草根」的短劇市場，不少網友質疑這位國際巨星是否「掉價」。對此，李連杰在致詞時感性回應，自己最大的夢想是讓年輕一代理解武術精神，而短劇正是現代最能觸及大眾的媒體型態。
李連杰強調，這次合作並非商業買賣，而是他「築夢計畫」的一部分。他自願擔任「綠葉」，目的是為了扶持如武術全能冠軍孫琳雅、實力派演員杜亞飛等具備真功夫的新秀，幫助他們走向國際舞台。
官方加持與精品化：打破短劇「低質」標籤
《源力江湖》不僅有國際巨星坐鎮，背後更有重慶市璧山區文化和旅遊發展委員會的官方支持。這部作品被視為短劇市場「精品化」的轉折點，李連杰不僅出鏡，更會親自在片場指導動作戲，確保一招一式皆為真功夫。
李連杰看中短劇快節奏、易分享的特性，認為這是在碎片化時代推廣傳統文化的最佳路徑。官方背書透過文化部門的參與，試圖扭轉大眾對短劇「低成本、劇情粗糙」的刻板印象。
網友熱議：是巨星下凡還是產業革命？
李連杰的「下沉式」挑戰引發陸網兩極討論。支持者認為：「有這種等級的教頭坐鎮，短劇的動作水準將提升到電影級別」；也有人感嘆：「連李連杰都拍短劇了，可見這個行業的產值已不容小覷。」
更多三立新聞網報導
海水藏金 50 億噸不是夢？日企研發「藻類煉金術」 金價崩盤關鍵曝
洗衣悲劇！羽絨外套成「重磅大水球」恐毀機器 內行曝真相
3 兆元投資案傳變數？輝達入股 OpenAI 計畫驚傳停滯 黃仁勳回應了
除夕返鄉停白線也挨罰！苗栗女不服提告 法官：不劃紅線不等於可亂停
其他人也在看
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 101則留言
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 11則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 22 小時前 ・ 25則留言
霍諾德再發101幕後照！「1句話」惹台灣網友鼻酸 超狂攝影吊鋼索畫面曝
美國「徒手攀岩大師」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前成功徒手登頂台北101，震撼畫面在網路上掀起熱議，話題熱度尚未退燒，他今（1）日再度於社群平台「加碼放送」幕後視角，親自曝光拍攝過程中的珍貴畫面，一句「我真的從沒看過這樣的景象」，再次讓粉絲看得感動。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 61則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 13則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
驚傳北市議員中獎800萬元！「這人」說話了
[NOWnews今日新聞]資深媒體人王瑞德30日在臉書發文透露，突然被某位台北市議員請喝珍奶，才知道原來對方中了今彩539頭獎，獎金800萬元扣稅後，實領640萬元，引起熱烈討論。對此，國民黨台北市議...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 35則留言
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 12則留言
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病
台語金曲歌后 曹雅雯 近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試「生啤酒口味」洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
白冰冰節目突失控！資深男星拒評分「參賽者秒變臉」 尷尬畫面曝
本週節目主題「音樂狂想曲」紅白大賽，邀請到火爆脾氣台語歌手袁小迪以及「小江蕙」陳思安來到節目來到節目中，正當大家以為袁小迪會帶來「江湖大哥味」歌曲，沒想到與陳思安一出場合唱〈小姐請妳給我愛〉以及〈歡喜再相逢〉，袁小迪大哥氣勢瞬間歸零。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
獨家／被酸甩不掉律師身分！歌王霸氣證實：2000件案例寫不完
兩屆金曲台語歌王蘇明淵，有個很特別的身分組合，不只是歌手，也是執業超過20年的律師。兩種看起來截然不同的職業，在他身上卻意外地自然融合；只是這些年來，常有人問他同一個問題，「怎麼每張專輯都在寫案件故事？」他坦言，要跳脫律師視角去寫歌，「真的太難了。」鏡報 ・ 11 小時前 ・ 5則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 1 天前 ・ 6則留言
周杰倫愛店突暫停營業！ 淡水文化阿給：下代理念不合
新北市 / 綜合報導 天王周杰倫學生時期的愛店淡水文化阿給，在地飄香近50年，加上周董加持，吸引不少饕客朝聖。不過，業者卻突然宣布將暫停營業！老闆娘透露，下一代理念不合，所以未來決定分家經營，雖然還沒確定店址，但一樣會選在淡水一帶；而目前店裡還有庫存，不少人趁著週末趕在他賣完、拉下鐵門前，前往嚐鮮。哎唷不錯哦這個好吃哦，冷天來碗熱呼呼魚丸湯阿給，是天王周杰倫學生時期最愛，淡水名店文化阿給，在地飄香近50年，還推出周董套餐吸引粉絲。周杰倫更曾在演唱會上，笑說欸頭家招牌照片真的不好看，拜託啦幫我換掉啦，粉絲呢很聽話馬上實現願望，多虧天王幽默宣傳，讓店家名氣更上層樓，不過他們卻宣布將暫停營業。阿給第二代老闆娘王小姐說：「就把它結束掉，然後各自，小朋友各自，我們老的都要退休了，就小朋友各自去發展，還有進貨的冬粉，所以一定要處理完，然後才能休息，如果過年還賣不完就初三開始。」老闆娘無奈透露，下一代手足理念不合，想法經營策略分歧，最終彼此決定單飛，未來將分家成兩間店面。阿給第二代老闆娘王小姐VS.記者說：「休息一陣子，看你要找店面，要幹嘛還是要處理啊，(大家會就是給你們加油打氣之類嗎)，會啊，會啊，都會問啊，說你們消息好靈通哦。」消息一出，饕客都很不捨，今日一早店內坐滿滿，除了品嚐美味阿給，也有人帶小孩，尋找自己的學生記憶。民眾VS.記者說：「我念淡江大學，剛好帶家人來淡水走一走，然後順便過來就來吃一下這樣，(所以算是一個懷舊的味道)，對，對，對，對，就不知道之後還吃不吃得到這樣。」民眾VS.記者說：「差不多半年會來吃一次，我是板橋那邊過來的，(暫停營業有一點點可惜)，對，對，對，我們還有買回去給孩子吃的。」不過老闆娘說，未來選址還是會在淡水，但目前仍在觀望店面，預計3到4月重新開張，想品嚐美味的饕客只能再等等。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 5則留言
葉華太辣「半球快掉出來」黃少祺不敢看！困擾身材：走路像3顆頭
三立八點台劇《百味人生》再添話題火花，葉華強勢回歸，一登場就氣場全開、辣度破表。劇中她化身酒家女，與黃少祺曾有過一段歡場感情，回憶戲中以性感造型現身，直接色誘對方，畫面火辣到連工作人員都忍不住偷瞄，堪稱近期最有記憶點的回憶橋段。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
李多慧突飆台語「哩洗勒靠」開罵！意外扯出蔣萬安 真相曝光網傻眼
南韓啦啦隊女神李多慧持續在台灣展現超強親和力，日前她於社群平台Threads 分享一段30秒影片，挑戰用台語記錄一日行程，有網友驚呼：「怎麼一開始就聽到蔣萬安？」女神更突用台語開飆「哩洗勒靠」，掀起熱烈討論。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12則留言