《功夫》乞丐袁祥仁元旦離世！享壽69歲

香港武打電影大師袁祥仁病逝 享年66歲根據香港導演李力持昨晚在微博發布的消息，香港影壇重要人物袁祥仁已於元旦當天病逝。袁祥仁的遺孀隨後證實這項消息，並表示袁祥仁是在1月1日下午於伊利沙伯醫院安詳離世。

袁祥仁1957年出生於香港，父親袁小田為香港著名武術指導，兄長袁和平則是享譽國際的動作導演。出身武術世家的他自幼習武，1960年代末期以助理武術指導身份進入電影圈，參與《報仇》、《游俠兒》等片的武術設計工作。

1970年代末至1980年代初期，袁祥仁與兄長袁和平共同創辦「和平電影公司」並組建「袁家班」，成為香港武打電影黃金時期的重要推手。1991年，他擔任電影《黃飛鴻》武術指導，並憑此獲得第11屆香港電影金像獎最佳動作指導獎的肯定。

袁祥仁在幕前的演出同樣精彩。1992年在《武狀元蘇乞兒》中飾演教授「睡夢羅漢拳」的老乞丐，1996年在《大內密探零零發》中反串演出無相王之妻。最為觀眾熟知的角色，是2004年在周星馳執導的《功夫》中，飾演向主角兜售《如來神掌》秘笈的神秘乞丐。他的經典台詞成為網路流行語，影響深遠。由於經常飾演街頭乞丐角色，他也被戲稱為「乞丐專業戶」。

作為「袁家班」核心成員，袁祥仁的作品橫跨亞洲與好萊塢。除了參與《太極張三豐》等華語電影外，他也將中國功夫帶向國際，擔任《夜魔俠》、《霹靂嬌娃》等好萊塢電影的武術設計。2018年，他憑藉電影《奇門遁甲》獲得第37屆香港電影金像獎最佳動作指導提名。

袁祥仁的喪禮將於2月1日在香港世界殯儀館3樓明德堂設靈，隔日舉行出殯儀式。消息傳出後，影壇人士紛紛表達哀悼。導演李力持發文「永遠懷念，袁祥仁師傅」，並附上袁祥仁的照片表達不捨之情。袁祥仁的離世，象徵香港武打電影一個時代的落幕。

