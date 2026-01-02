《功夫》乞丐袁祥仁病逝！妻證實元旦離世 享壽69歲

香港知名武術指導兼演員的「傳奇綠葉」袁祥仁，參演過多部經典作品，在香港影壇的地位舉足輕重，不料卻在元旦當天卻傳來沉痛消息，袁祥仁妻子昨（1）日證實，袁祥仁已於當日下午病逝，享壽69歲，消息一出震撼香港演藝圈，也讓大批影迷們感到震驚與不捨。

袁祥仁是香港資深的武術指導、導演及演員，他的父親是香港重要的武術指導袁小田，哥哥則是同為「袁家班」核心成員的袁和平，熱愛客串的他，過去在《功夫》飾演推銷「如來神掌」秘笈的乞丐，也在《武狀元蘇乞兒》中扮演一名神祕乞丐，以精湛又幽默的演技成為香港電影中經典的綠葉角色，更曾參與出演好萊塢電影《夜魔俠》、《霹靂嬌娃》，並為這些作品設計武術動作。

香港導演李力持昨天晚間在社交平台發文表示，袁祥仁太太向親友傳達了一個沈重的消息，證實袁祥仁在2026年元旦當天下午，因為疾病在伊利沙伯醫院離開人世，喪禮定在2月1日於世界殯儀館3樓明德堂設靈。袁仁祥生前的表演令觀眾印象深刻，如今與世長辭，讓親友與影迷們相當不捨。

