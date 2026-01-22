《功夫》功夫試映會 九把刀推薦看4DX

記者王丹荷／綜合報導

電影《功夫》昨日舉辦試映會，導演九把刀、柯震東、王淨與朱軒洋現身受訪，對於特效砸重金，九把刀直言：「光是它（特效）就可以拍2部國片！」片中柯震東再度穿上制服演高中生，除動作戲之外，更有全裸等大尺度畫面，他表示劇本合理就OK，也笑說：「高中生這個賽道，我是不會退讓的」，九把刀則推薦大家看4DX，「會一起震。」

片中王淨放飛形象，有多場扮醜演出，像是中了蛇毒顏值大崩壞，對戲的柯震東都發自內心說：「妳現在真的很噁心！」有陣子沒出現的她表示很開心因為《功夫》再跟大家見面，這段期間學了不同東西，開玩笑說：「像是溜溜球、扯鈴之類的」，最近則在體驗「禪柔」；片中她面對全裸的柯震東，坦言該場戲剛好是殺青，「當下就是要安慰他的情緒，因為殺青他真的很感動。」

柯震東（左起）、九把刀、王淨、朱軒洋宣傳電影《功夫》。（麻吉砥加提供）