《功夫》台中掃街嗨翻！柯震東、王淨對戰玖壹壹 直接脫鞋拚輸贏

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，集結堅強卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，將於2月13日賀歲檔盛大上映。賀歲檔話題鉅作《功夫》氣勢爆棚，週末連三天在全台舉辦4場TITAN SCREEN與IMAX「拜師入門特別場」。

《功夫》台中見面會，玖壹壹為王淨驚喜獻上巨無霸壽桃慶生。（圖／麻吉砥加提供）

導演九把刀昨（7）日率領主演柯震東、王淨、朱軒洋來到台中，熱鬧舉辦「武林對決見面會」，與片中飾演武林高手的玖壹壹正面交鋒。兩隊人馬一碰面，直接開戰趣味小遊戲，現場笑聲不斷。首回合比拼「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東。第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音唸出經典臺詞，由健志再度勝出。壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓一步的洋蔥也只能甘拜下風，整場對決毫無冷場。活動上更抽出幸運粉絲上台跟演員們一起玩遊戲，寵粉誠意滿滿，其中一位男性粉絲竟剛好是春風的同學，引發笑果不斷。身爲地主的玖壹壹也驚喜獻上巨無霸壽桃，全場齊唱生日快樂歌幫王淨慶生，將現場氣氛推向最高潮。

廣告 廣告

《功夫》（左起）朱軒洋、導演九把刀、柯震東、王淨來到台中逢甲夜市。（圖／麻吉砥加提供）

見面會結束後，玖壹壹盡地主之誼，陪同《功夫》導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋展開掃街行程，從草悟廣場一路走到勤美誠品，沿途吸引大批民眾駐足圍觀合影，七人被人潮層層包圍，所到之處皆掀起騷動。晚間導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋現身台中逢甲夜市，發送象徵好運的金光紅包袋，演員們一路親切互動、頻頻揮手致意，成功炒熱現場氣氛。





更多FTNN新聞網報導

柯震東再演高中生！露屁股、打手槍樣樣來 王淨久違露面曝近況

告五人力挺玖壹壹音樂節！帶來演唱會級舞台 驚呼台中「辣妹好多」

頑童台中開唱惹怒鄰居！鄭重道歉了 「短期內不會回來」

