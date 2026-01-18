《功夫》影星梁小龍逝世！享壽77歲 「火雲邪神」成絕響

曾在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」的香港功夫影星梁小龍，據港媒《香港01》報導，已於1月14日辭世，享壽77歲。家屬目前低調處理後事，告別儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。

梁小龍曾在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」。（圖／翻攝微博）

梁小龍早在1970年代，在香港演藝圈與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，1980年代於電視劇《大俠霍元甲》演出劇中霍元甲大徒弟陳真。後來退出香港娛樂圈，於中國大陸從商數年。2004年復出參演周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神一角，人氣再度急升。

廣告 廣告

梁小龍去年發影片，用肚子震斷筷子。（圖／翻攝小紅書）

梁小龍去年還於小紅書發影片，用肚子頂筷子，把筷子震斷，網友紛紛笑說：「火雲邪神不是浪得虛名」、「蛤蟆功啊！」、「啊啊啊 真的是火雲邪神」、「外練筋骨皮，內練硬氣功」。沒想到如今傳出噩耗，震驚演藝圈。

延伸閱讀

搶進AI產業！深圳祭百萬鼓勵「一人公司」 一張桌子就能創業

力積電569億元出售銅鑼廠！ 與美光結盟搶攻AI記憶體市場

ATM導入AI臉部遮蔽示警 刑事局：有效阻詐