《功夫》拜師熱潮席全台！玖壹壹台中參戰 壽星王淨脫鞋拚輸贏

《功夫》台中武林對決見面會現場照。（圖／麻吉砥加提供）





由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，導演九把刀率柯震東、王淨、朱軒洋去到台中舉辦見面會，與玖壹壹成員春風、洋蔥與健志比拼遊戲，更驚喜獻上巨無霸壽桃為昨（7日）生日的王淨慶生。

《功夫》朱軒洋、柯震東、王淨、戴立忍現身臺虎精釀活動，揭曉聯名限定酒款。（圖／麻吉砥加提供）

賀歲檔最受矚目的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，本週末一連三天在全台舉辦四場TITAN SCREEN與IMAX「拜師入門特別場」，主創人氣爆棚，掀搶票風潮。週五台北場由「師父」戴立忍親自坐鎮，率領三位徒弟柯震東、王淨、朱軒洋現身映後與觀眾互動，全場近400位影迷齊聲高喊「師父好」，宛如大型拜師儀式，畫面相當有趣。

不只影廳內熱鬧非凡，《功夫》熱度也延燒到街頭，戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋驚喜現身信義鬧區，與電影主視覺大型廣告合影，揭曉《功夫》與臺虎精釀攜手推出的聯名限定酒款，成功掀起討論熱潮，讓《功夫》賀歲檔氣勢持續攀升。

《功夫》台中見面會，身為壽星的王淨率性脫鞋比跳遠。（圖／麻吉砥加提供）

昨日導演九把刀率領主演柯震東、王淨、朱軒洋去到台中熱鬧舉辦「武林對決見面會」，與片中飾演武林高手的玖壹壹正面交鋒。兩隊人馬一碰面，直接開戰趣味小遊戲，現場笑聲不斷。首回合比拼「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東。第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音唸出經典臺詞，由健志再度勝出。

《功夫》台中見面會，玖壹壹為王淨驚喜獻上巨無霸壽桃慶生。（圖／麻吉砥加提供）

壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓一步的洋蔥也只能甘拜下風，整場對決毫無冷場。活動上更抽出幸運粉絲上台跟演員們一起玩遊戲，寵粉誠意滿滿，其中一位男性粉絲竟剛好是春風的同學，引發笑果不斷。身爲地主的玖壹壹也驚喜獻上巨無霸壽桃，全場齊唱生日快樂歌幫王淨慶生，將現場氣氛推向最高潮。

見面會結束後，玖壹壹盡地主之誼，陪同《功夫》導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋展開掃街行程，從草悟廣場一路走到勤美誠品，沿途吸引大批民眾駐足圍觀合影，七人被人潮層層包圍，所到之處皆掀起騷動。

《功夫》（左起）朱軒洋、導演九把刀、柯震東、王淨來到台中逢甲夜市。（圖／麻吉砥加提供）

導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋晚間現身台中逢甲夜市，發送象徵好運的金光紅包袋，大批民眾聞風而至、爭相搶拍，讓原本就人潮洶湧的夜市瞬間擠得水洩不通。演員們一路親切互動、頻頻揮手致意，成功炒熱現場氣氛，社群上充滿野生捕獲柯震東與王淨的發文。

衰尾高中生淵仔（柯震東 飾）與好友阿義（朱軒洋 飾），遇上自稱沉睡500年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿（戴立忍 飾）。原以為只是怪人說夢話，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔五樓房間窗外，留下「拜我為師」四個大字！在接連被黃駿武功震懾後，淵仔找了阿義一起拜師學藝，暗戀的女同學乙晶（王淨 飾）也加入他們的練武行列，三人得知了500年前黃駿與師弟藍金（劉冠廷 飾）的江湖恩怨。開始用功夫實踐正義的他們，還沉浸在成為英雄的快感中，淵仔卻意外發現了「功夫」背後，藏著一個足以顛覆一切的驚天祕密……！《功夫》集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，將於2月13日賀歲檔盛大上映，IMAX等特殊版本同步上映，更多資訊請洽官方粉絲團FB和IG。



