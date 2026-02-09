《功夫》掃街癱瘓逢甲夜市！王淨生日對決玖壹壹 當場「脫了」嚇呆洋蔥

台灣首部奇幻動作片《功夫》將於2月13日賀歲檔盛大上映。日前導演九把刀率主演柯震東、王淨、朱軒洋來到台中舉辦見面會，與片中飾演武林高手的玖壹壹正面交鋒，當天生日的王淨勝負慾全開，在玩遊戲時直接脫鞋上陣，讓洋蔥只能甘拜下風，逗樂全場。

玖壹壹驚喜獻上巨無霸壽桃，全場齊唱生日快樂歌替王淨慶生。（圖／麻吉砥加 提供）

《功夫》本週末一連三天在全台舉辦四場「拜師入門特別場」，主創人氣爆棚，掀搶票風潮。台北場由「師父」戴立忍親自坐鎮，率領三位徒弟柯震東、王淨、朱軒洋現身映後與觀眾互動，全場近400位影迷齊聲高喊「師父好」，宛如大型拜師儀式，畫面相當有趣。

廣告 廣告

《功夫》本週末一連三天在全台舉辦四場「拜師入門特別場」。（圖／麻吉砥加 提供）

7日則由導演九把刀率領主演柯震東、王淨、朱軒洋來到台中，熱鬧舉辦「武林對決見面會」，與片中飾演武林高手的玖壹壹正面交鋒。兩隊人馬一碰面，直接開戰趣味小遊戲，現場笑聲不斷。首回合比拼「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東。第二關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音唸出經典台詞，由健志再度勝出。壓軸關卡比「最遠」，當天生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓一步的洋蔥也只能甘拜下風。身爲地主的玖壹壹也驚喜獻上巨無霸壽桃，全場齊唱生日快樂歌替王淨慶生。

見面會結束後，玖壹壹也盡地主之誼，陪同大家展開掃街行程，從草悟廣場一路走到勤美誠品，沿途吸引大批民眾駐足圍觀合影，7人被人潮層層包圍，所到之處皆掀起騷動。晚間，導演九把刀與柯震東、王淨、朱軒洋現身台中逢甲夜市，發送象徵好運的金光紅包袋，大批民眾聞風而至、爭相搶拍，讓原本就人潮洶湧的夜市瞬間擠得水洩不通。演員們一路親切互動、頻頻揮手致意，成功炒熱現場氣氛，社群上充滿野生捕獲柯震東與王淨的貼文。

《功夫》台中掃街癱瘓逢甲夜市。（圖／麻吉砥加 提供）

《功夫》劇情講述衰尾高中生淵仔（柯震東 飾）與好友阿義（朱軒洋 飾），遇上自稱沉睡500年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿（戴立忍飾）。原以為只是怪人說夢話，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔五樓房間窗外，留下「拜我為師」四個大字！在接連被黃駿武功震懾後，淵仔找了阿義一起拜師學藝，暗戀的女同學乙晶（王淨飾）也加入他們的練武行列，三人得知了500年前黃駿與師弟藍金（劉冠廷 飾）的江湖恩怨。開始用功夫實踐正義的他們，還沉浸在成為英雄的快感中，淵仔卻意外發現了「功夫」背後，藏著一個足以顛覆一切的驚天祕密。《功夫》將於2月13日上映。

延伸閱讀

玖壹壹春風擦撞賓士 車主1舉動暖到他：好人一生平安

首次來台跨年！香港男神魏浚笙感謝春風牽線 放話明年想挑戰趕場

周湯豪、玖壹壹台北跨年倒數後壓軸 鬆口神秘合作曲：來就知道